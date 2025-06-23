Словаччина і Угорщина заблокували 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Угорщина і Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії.
Головні тези:
- Словаччина і Угорщина відмовилися підтримати новий пакет санкцій ЄС проти Росії через свої енергетичні інтереси.
- Обидві країни продовжують купувати російський газ та нафту і підтримують теплі відносини з Москвою.
- Міністри закордонних справ Угорщини і прем'єр-міністр Словаччини вказали на необхідність знайти альтернативи перед введенням санкцій.
Словаччина і Угорщина не підтримали новий пакет санкцій проти РФ
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Угорщина і Словаччина підтримують теплі відносини з Москвою і продовжують купувати російський газ і нафту.
Єврокомісія 10 червня запропонувала новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Пакет націлений на доходи Москви від енергоносіїв, її банки та військову промисловість.
У відповідь прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо Європейська комісія не знайде рішення ситуації, з якою Словаччина зіткнеться, якщо блок поступово відмовиться від імпорту російських енергоносіїв.
Для схвалення пропозицій щодо санкцій потрібна одностайність у блоці.
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