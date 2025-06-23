Словаччина і Угорщина заблокували 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Словаччина і Угорщина заблокували 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Сійярто
Read in English
Джерело:  Reuters

Угорщина і Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії.

Головні тези:

  • Словаччина і Угорщина відмовилися підтримати новий пакет санкцій ЄС проти Росії через свої енергетичні інтереси.
  • Обидві країни продовжують купувати російський газ та нафту і підтримують теплі відносини з Москвою.
  • Міністри закордонних справ Угорщини і прем'єр-міністр Словаччини вказали на необхідність знайти альтернативи перед введенням санкцій.

Словаччина і Угорщина не підтримали новий пакет санкцій проти РФ

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Ми зробили це, тому що Європейський Союз... хоче заборонити державам-членам, включно з Угорщиною та Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили раніше.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Угорщина і Словаччина підтримують теплі відносини з Москвою і продовжують купувати російський газ і нафту.

Єврокомісія 10 червня запропонувала новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Пакет націлений на доходи Москви від енергоносіїв, її банки та військову промисловість.

У відповідь прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо Європейська комісія не знайде рішення ситуації, з якою Словаччина зіткнеться, якщо блок поступово відмовиться від імпорту російських енергоносіїв.

Для схвалення пропозицій щодо санкцій потрібна одностайність у блоці.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС зняти з порядку денного питання про заборону на постачання російських енергоносіїв через очікуване зростання цін на енергоносії після бомбардувань Ірану США.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Яким буде 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії — дані інсайдерів
ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій проти РФ — як реагує ЄС
Фіцо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Коли ЄС затвердить 18-ий пакет санкцій проти Росії — відомі терміни
ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?