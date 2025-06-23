Словаччина і Угорщина заблокували 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Угорщина і Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії.

Словаччина і Угорщина не підтримали новий пакет санкцій проти РФ

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Ми зробили це, тому що Європейський Союз... хоче заборонити державам-членам, включно з Угорщиною та Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили раніше. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Угорщина і Словаччина підтримують теплі відносини з Москвою і продовжують купувати російський газ і нафту.

Єврокомісія 10 червня запропонувала новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Пакет націлений на доходи Москви від енергоносіїв, її банки та військову промисловість.

У відповідь прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо Європейська комісія не знайде рішення ситуації, з якою Словаччина зіткнеться, якщо блок поступово відмовиться від імпорту російських енергоносіїв.

Для схвалення пропозицій щодо санкцій потрібна одностайність у блоці.