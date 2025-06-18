Когда ЕС утвердит 18-й пакет санкций против России — известны сроки

18-й пакет санкций Европейского Союза против России может быть утвержден 23 или 26 июня.

ЕС утвердит санкции против РФ на следующей неделе

Об этом сообщил один из дипломатов по влиятельному государству ЕС по результатам заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper II).

По словам собеседника, две даты, когда следующий санкционный пакет может получить одобрение государств ЕС.

18 пакет санкций против России планируют утвердить уже на следующей неделе — либо на Совете ЕС министрами иностранных дел (23 июня), либо лидерами государств ЕС на заседании Европейского совета (26 июня). Поделиться

Он добавил, что, несмотря на предварительные заявления, в новый пакет санкций не войдет снижение максимальной цены на российскую нефть, поскольку по этому вопросу отсутствует консенсус государств G7.

Дипломат также сообщил, что в заседании Совета ЕС в понедельник, 23 июня, примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее стало известно, что в проект 18-го пакета санкций ЕС против России Еврокомиссия внесла предложение по снижению верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Уже тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что решение о снижении ценового потолка должно приниматься совместно с партнерами по G7.

Позже стало известно, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть, поскольку эту инициативу не поддержит "Группа семи".