Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто втретє заявив про атаку на нафтопровід "Дружба". За його словами, постачання російської нафти до Угорщини знову заблоковано. Що важливо розуміти, скарги глави МЗС пролунали після нової успішної атаки українських воїнів.

Нафтопровід "Дружба" знову не працює

Як зазначає Сійярто, вночі 22 серпня команда лідера країни Віктора Орбана отримала звістку про, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав нападу".

Поставки нафти до Угорщини знову зупинено! Це черговий напад на енергетичну безпеку нашої країни. Це чергова спроба втягнути нас у війну, — цинічно бідкається глава МЗС. Поширити

Він також безсоромно пообіцяв, що офіційний Будапешт не припинить "всіма силами підтримувати мирні зусилля та захищати національні інтереси".

Як уже згадувалося раніше, вночі 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.

На тлі останніх подій шеф угорської дипломатії натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.

З заявою з цього приводу виступила Європейська комісія. Вона звернула увагу на те, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Ввечері 19 серпня Сійярто заявив про відновлення постачання російської нафти до його країни трубопроводом "Дружба".