Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто втретє заявив про атаку на нафтопровід "Дружба". За його словами, постачання російської нафти до Угорщини знову заблоковано. Що важливо розуміти, скарги глави МЗС пролунали після нової успішної атаки українських воїнів.
Головні тези:
- Влада Угорщини лякає свій народ вигадкою про те, що її намагаються втягнути у війну.
- Українські атаки на нафтопровід "Дружба" не впливають на постачання нафти до Угорщини та Словаччини.
Нафтопровід "Дружба" знову не працює
Як зазначає Сійярто, вночі 22 серпня команда лідера країни Віктора Орбана отримала звістку про, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав нападу".
Він також безсоромно пообіцяв, що офіційний Будапешт не припинить "всіма силами підтримувати мирні зусилля та захищати національні інтереси".
Як уже згадувалося раніше, вночі 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.
На тлі останніх подій шеф угорської дипломатії натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.
З заявою з цього приводу виступила Європейська комісія. Вона звернула увагу на те, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини.
Ввечері 19 серпня Сійярто заявив про відновлення постачання російської нафти до його країни трубопроводом "Дружба".
Уночі 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем Збройних сил України знову успішно атакував нафтоперекачувальну станцію "Дружба" в місті Унеча Брянської області Росії.
