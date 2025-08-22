"Я дуже злий". Трамп розлютився на Україну після скарг Орбана

Глава угорського уряду Віктор Орбан неочікувано для всіх надіслав листа президенту США Дональду Трампу, щоб поскаржитися на удари України по нафтопроводу "Дружба", яким Росія постачає нафту до Угорщини та Словаччини.

Як Трамп відреагував на листа від Орбана

Видання Magyar Nemzet опублікувало копію листа і відповідь президента США на нього.

Орбан написав у своєму посланні, що російський трубопровід постачає нафту до Угорщини та Словаччини — двох країн, які не мають іншого способу імпортувати нафту.

Однак він забув згадати про те, що атаки України жодним чином не перешкоджають цьому процесу.

Фото: magyarnemzet.hu

Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією, а у відповідь вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає. Це дуже недружній жест! Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру, — йдеться в листі Віктора Орбана. Поширити

Дональд Трамп нібито відповів на це:

Вікторе, мені не подобається те, що я чую — я дуже злий через це. Передай Словаччині, що ти мій великий друг. Поширити

До слова, вранці 22 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто втретє заявив про атаку на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти до його країни знову зупинено.