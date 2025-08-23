"Езжай сам в Украину". Что известно о новом скандале вокруг Макрона

Как удалось узнать журналистам, Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Италии после скандальных заявлений итальянского вице-премьера Маттео Сальвини о французском лидере Эмманюэле Макроне.
На Макрона снова набросились с обвинениями
Как сообщает France Info, недавно вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини шокировал мир серией жестких заявлений о президенте Франции.
Политик не скрывает, что его не устраивает позиция Макрона по поддержке Украины и европейской обороны.
Так, Сальвини набросился на французского лидера за поддержку идеи введения иностранных войск в Украину:
Именно на фоне этого громкого скандала Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Италии.
Главы посольства напомнили, что подобные высказывания противоречат климату доверия и историческим отношениям между двумя странами.
Журналисты обращают внимание на то, что в правительстве и МИД Италии комментировать ситуацию отказались.
Сам Эмманюэль Макрон на скандальные обвинения тоже пока не отреагировал.
