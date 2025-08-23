"Езжай сам в Украину". Что известно о новом скандале вокруг Макрона
"Езжай сам в Украину". Что известно о новом скандале вокруг Макрона

Как удалось узнать журналистам, Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Италии после скандальных заявлений итальянского вице-премьера Маттео Сальвини о французском лидере Эмманюэле Макроне.

  • Сальвини осудил поддержку Макроном идеи введения иностранных войск в Украину.
  • На этом фоне между двумя странами вспыхнул новый конфликт.

На Макрона снова набросились с обвинениями

Как сообщает France Info, недавно вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини шокировал мир серией жестких заявлений о президенте Франции.

Политик не скрывает, что его не устраивает позиция Макрона по поддержке Украины и европейской обороны.

Так, Сальвини набросился на французского лидера за поддержку идеи введения иностранных войск в Украину:

Итальянские солдаты в Украине? Ни в коем случае. Если Эмманюэль Макрон хочет, пусть сам уезжает. Одевай шлем, бери винтовку и езжай сам в Украину, — заявил итальянский вице-премьер.

Именно на фоне этого громкого скандала Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Италии.

Главы посольства напомнили, что подобные высказывания противоречат климату доверия и историческим отношениям между двумя странами.

Журналисты обращают внимание на то, что в правительстве и МИД Италии комментировать ситуацию отказались.

Сам Эмманюэль Макрон на скандальные обвинения тоже пока не отреагировал.

