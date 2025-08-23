"Сегодня важный день". Зеленский обратился к украинцам — видео

Глава государства Владимир Зеленский обратился к украинскому народу 23 августа — в День Государственного флага. Он напомнил, какое важное значение имеет для граждан желто-голубое знамя.
Главные тезисы
- День Государственного флага Украины – государственный праздник Украины, посвященный одному из ее государственных символов – флагу Украины.
- Он отмечается ежегодно 23 августа.
Обращение Зеленского к украинцам 23 августа
Глава государства обращает внимание на то, что именно желто-голубое знамя — это ощущение спасения для людей, которых удается вернуть домой из вражеского плена.
Ведь когда наши граждане видят украинские цвета, то осознают, что зло прошло.
Украинский лидер добавил, что наш флаг олицетворяет самое дорогое для сотен тысяч наших воинов — мужчин и женщин со всей Украины, вставших на защиту родины.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-