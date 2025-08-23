"Сегодня важный день". Зеленский обратился к украинцам — видео

Глава государства Владимир Зеленский обратился к украинскому народу 23 августа — в День Государственного флага. Он напомнил, какое важное значение имеет для граждан желто-голубое знамя.

Обращение Зеленского к украинцам 23 августа

Сегодня важный день — день одной из наших самых сильных эмоций — ощущение, которое бывает, когда ты дома или когда узнаешь своих и свое. И где бы ты в мире ни был, в какую бы страну ты ни приехал, когда замечаешь украинское знамя, понимаешь, что рядом с тобой, может, и незнакомые тебе лично люди, но это точно знакомые сердца. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что именно желто-голубое знамя — это ощущение спасения для людей, которых удается вернуть домой из вражеского плена.

Ведь когда наши граждане видят украинские цвета, то осознают, что зло прошло.

Это знамя — цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. И они берегут этот флаг, они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим оккупанту, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что наш флаг олицетворяет самое дорогое для сотен тысяч наших воинов — мужчин и женщин со всей Украины, вставших на защиту родины.