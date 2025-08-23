"Сегодня важный день". Зеленский обратился к украинцам — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"Сегодня важный день". Зеленский обратился к украинцам — видео

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский обратился к украинскому народу 23 августа — в День Государственного флага. Он напомнил, какое важное значение имеет для граждан желто-голубое знамя.

Главные тезисы

  • День Государственного флага Украины – государственный праздник Украины, посвященный одному из ее государственных символов – флагу Украины.
  • Он отмечается ежегодно 23 августа.

Обращение Зеленского к украинцам 23 августа

Сегодня важный день — день одной из наших самых сильных эмоций — ощущение, которое бывает, когда ты дома или когда узнаешь своих и свое. И где бы ты в мире ни был, в какую бы страну ты ни приехал, когда замечаешь украинское знамя, понимаешь, что рядом с тобой, может, и незнакомые тебе лично люди, но это точно знакомые сердца.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что именно желто-голубое знамя — это ощущение спасения для людей, которых удается вернуть домой из вражеского плена.

Ведь когда наши граждане видят украинские цвета, то осознают, что зло прошло.

Это знамя — цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. И они берегут этот флаг, они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим оккупанту, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что наш флаг олицетворяет самое дорогое для сотен тысяч наших воинов — мужчин и женщин со всей Украины, вставших на защиту родины.

Да здравствует Украина! Пусть всегда гордым будет наш сине-желтый флаг! С Днем флага, уважаемые украинцы! Слава Украине! — подытожил Владимир Зеленский.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ким Чен Ын публично унизил Путина и армию РФ
Ким Чен Ын отозвал своих генералов из России
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Зеленского и Путина. Украина выдвинула США новое требование
Кислица
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Подрыв "Северных потоков". СМИ обнародовали новые подробности
Новые данные о подрыве "Северных потоков"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?