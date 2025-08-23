Подрыв "Северных потоков". СМИ обнародовали новые подробности

Согласно данным издания SVT, российские газопроводы "Северный поток" 1 и 2 были подорваны по меньшей мере четырьмя взрывными зарядами с таймерами. Немецкие следователи пришли к выводу, что последние были доставлены в Балтийское море на паруснике "Андромеда".

Новые данные о подрыве "Северных потоков"

В распоряжении SVT оказался документ, раскрывающий новые детали.

Журналисты обращают внимание на то, что недавно в Италии был задержан 49-летний мужчина. Именно его подозревают в причастности ко взрывам.

В Германии заявили СМИ, что он является гражданином Украины и владеет украинским и русским языками.

В документе указано, что на борту "Андромеды" находилась команда из шести человек, среди которых четверо дайверов.

По предварительным данным, ночью они установили на глубине 70-80 метров по меньшей мере четыре заряда весом 14-27 кг каждый. Для взрыва использовали высокомощные взрывчатые вещества — октоген и гексоген.

Задержанный подозреваемый, согласно материалам, играл координирующую и планировочную роль. Парусник был арендован на немецком острове Рюген в начале сентября 2022 года и возвращен всего несколько недель спустя. Свидетели также сообщали, что судно заходило в порт Сандгамн в Швецию для дозаправки. Поделиться

Немецкая сторона отмечает, что расследование продолжается, и сейчас она ожидает экстрадиции подозреваемого из Италии.