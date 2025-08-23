Підрив "Північних потоків". ЗМІ оприлюднили нові подробиці

Згідно з даними видання SVT, російські газогони "Північний потік" 1 і 2 були підірвані щонайменше чотирма вибуховими зарядами з таймерами. Німецькі слідчі дійшли висновку, що останні були доставлені у Балтійське море на вітрильнику "Андромеда".
Головні тези:
- Затриманий підозрюваний - громадянин України, володіє українською та російською мовами.
- За попередніми даними, саме він відігравав ключову роль у координації підриву.
Нові дані про підрив "Північних потоків"
У розпорядженні SVT опинився документ, який розкриває нові деталі.
Журналісти звертають увагу на те, що нещодавно в Італії затримали 49-річного чоловіку. Саме його підозрюють у причетності до вибухів.
У Німеччині заявили ЗМІ, що він є громадянином України та володіє українською і російською мовами.
У документі вказано, що на борту "Андромеди" перебувала команда з шести осіб, серед яких четверо дайверів.
За попередніми даними, вночі вони встановили на глибині 70–80 метрів щонайменше чотири заряди вагою 14–27 кг кожен. Для підриву використовували високопотужні вибухові речовини — октоген і гексоген.
Німецька сторона наголошує, що розслідування триває, й наразі вона чекає на екстрадицію підозрюваного з Італії.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-