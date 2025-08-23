Встреча Зеленского и Путина. Украина выдвинула США новое требование
Встреча Зеленского и Путина. Украина выдвинула США новое требование

Кислица
Источник:  NBC News

Команда президента США Дональда Трампа должна усилить давление на страну-агрессорку Россию, в том числе и санкционное, если российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время не согласится на саммит с Украиной.

  • Крайне важно немедленное применение дополнительных санкций в случае отказа Кремля от встречи.
  • Россия делает все возможное, чтобы тормозить мирный процесс для завершения войны.

Украина рассчитывает на решительную реакцию США

С заявлением на этот счет выступил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Украинский дипломат обращает внимание на то, что Кремль продолжает манипулировать Соединенными Штатами и лично Дональдом Трампом, а также постоянно тормозит мирный процесс.

Но я думаю, что медленно и постепенно администрация США понимает, что ее манипулирует Москва. Я не вижу никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и ко встрече — как двусторонней, так и трехсторонней.

Сергей Кислица

Сергей Кислица

Первый заместитель главы МИД Украины

Украинский дипломат настаивает на том, чтобы в случае отказа Кремля от встречи Зеленский-Путин, США "почти мгновенно" применили дополнительные санкции.

По его словам, это должно произойти, когда всплывет дедлайн, который Дональд Трамп выбрал для Москвы.

И тогда россияне действительно почувствуют боль от того, что не желают идти по пути мира, который президент Трамп предложил Российской Федерации, — подчеркнул Кислица.

