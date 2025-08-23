Зустріч Зеленського та Путіна. Україна висунула США нову вимогу

Команда президента США Дональда Трампа повинна посилити тиск на країну-агресорку Росію, зокрема й санкційний, якщо російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не погодиться на саміт з Україною.
Головні тези:
- Вкрай важливим є негайне застосування додаткових санкцій у разі відмови Кремля від зустрічі.
- Росія робить все можливе, щоб гальмувати мирний процес щодо завершення війни.
Україна розраховує на рішучу реакцію США
З заявою з цього приводу виступив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
Український дипломат звертає увагу на те, що Кремль продовжує маніпулювати Сполученими Штатами і особисто Дональдом Трампом, а також постійно гальмує мирний процес.
Український дипломат наполягає на тому, щоб в разі відмови Кремля від зустрічі Зеленський-Путін, США "майже миттєво" застосували додаткові санкції.
За його словами, це має статися, коли спливе дедлайн, який Дональд Трамп обрав для Москви.
