Зустріч Зеленського та Путіна. Україна висунула США нову вимогу

Команда президента США Дональда Трампа повинна посилити тиск на країну-агресорку Росію, зокрема й санкційний, якщо російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не погодиться на саміт з Україною.

Україна розраховує на рішучу реакцію США

З заявою з цього приводу виступив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Український дипломат звертає увагу на те, що Кремль продовжує маніпулювати Сполученими Штатами і особисто Дональдом Трампом, а також постійно гальмує мирний процес.

Але я думаю, що повільно і поступово адміністрація США краще розуміє, що її маніпулює Москва. Я не бачу жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі — як двосторонньої, так і тристоронньої. Сергій Кислиця Перший заступник глави МЗС України

Український дипломат наполягає на тому, щоб в разі відмови Кремля від зустрічі Зеленський-Путін, США "майже миттєво" застосували додаткові санкції.

За його словами, це має статися, коли спливе дедлайн, який Дональд Трамп обрав для Москви.