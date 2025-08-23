Зустріч Зеленського та Путіна. Україна висунула США нову вимогу
Зустріч Зеленського та Путіна. Україна висунула США нову вимогу

Кислиця
Джерело:  NBC News

Команда президента США Дональда Трампа повинна посилити тиск на країну-агресорку Росію, зокрема й санкційний, якщо російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не погодиться на саміт з Україною.

Головні тези:

  • Вкрай важливим є негайне застосування додаткових санкцій у разі відмови Кремля від зустрічі.
  • Росія робить все можливе, щоб гальмувати мирний процес щодо завершення війни.

Україна розраховує на рішучу реакцію США

З заявою з цього приводу виступив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Український дипломат звертає увагу на те, що Кремль продовжує маніпулювати Сполученими Штатами і особисто Дональдом Трампом, а також постійно гальмує мирний процес.

Але я думаю, що повільно і поступово адміністрація США краще розуміє, що її маніпулює Москва. Я не бачу жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі — як двосторонньої, так і тристоронньої.

Сергій Кислиця

Сергій Кислиця

Перший заступник глави МЗС України

Український дипломат наполягає на тому, щоб в разі відмови Кремля від зустрічі Зеленський-Путін, США "майже миттєво" застосували додаткові санкції.

За його словами, це має статися, коли спливе дедлайн, який Дональд Трамп обрав для Москви.

І тоді росіяни справді відчують біль від того, що не бажають йти шляхом миру, який президент Трамп запропонував Російській Федерації, — наголосив Кислиця.

