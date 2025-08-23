Українські воїни уразили 4 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1277 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- 22 серпня на фронті відбулося 143 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 23 серпня 2025 року
танки — 11 129 (+5 за добу),
бойові броньовані машини — 23 164 (+4),
артилерійські системи — 31 858 (+23),
РСЗВ — 1 472,
засоби ППО — 1 210,
літаки — 422,
гелікоптери — 340,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 52 935 (+148),
крилаті ракети — 3 598,
кораблі / катери — 28,
підводні човни — 1,
автомобільна техніка та автоцистерни — 59 512 (+86),
спеціальна техніка — 3 944.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що 22 серпня російські окупанти завдали одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 174 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, вказано, що ворог здійснив 5197 обстрілів, зокрема 73 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 5417 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-