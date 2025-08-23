Украинские воины поразили 4 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1277 день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- 22 августа на фронте произошло 143 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 23 августа 2025 года
танки — 11 129 (+5 в сутки),
боевые бронированные машины — 23 164 (+4),
артиллерийские системы — 31 858 (+23),
РСЗО — 1 472,
средства ПВО — 1 210,
самолеты — 422,
вертолеты — 340,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 52 935 (+148),
крылатые ракеты — 3 598,
корабли / катера — 28,
подводные лодки — 1,
автомобильная техника и автоцистерны — 59 512 (+86),
специальная техника — 3944.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 22 августа российские оккупанты нанесли один ракетный и 95 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 174 управляемых авиационных бомб.
Более того, указано, что враг совершил 5197 обстрелов, в том числе 73 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 5417 дронов-камикадзе.
Больше по теме
