Украинские воины поразили 4 района сосредоточения армии РФ
Украина
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 23 августа 2025 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1277 день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • 22 августа на фронте произошло 143 боевых столкновения.

  • танки — 11 129 (+5 в сутки),

  • боевые бронированные машины — 23 164 (+4),

  • артиллерийские системы — 31 858 (+23),

  • РСЗО — 1 472,

  • средства ПВО — 1 210,

  • самолеты — 422,

  • вертолеты — 340,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 52 935 (+148),

  • крылатые ракеты — 3 598,

  • корабли / катера — 28,

  • подводные лодки — 1,

  • автомобильная техника и автоцистерны — 59 512 (+86),

  • специальная техника — 3944.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 22 августа российские оккупанты нанесли один ракетный и 95 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 174 управляемых авиационных бомб.

Более того, указано, что враг совершил 5197 обстрелов, в том числе 73 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 5417 дронов-камикадзе.

Украина потеряла еще одного пилота

