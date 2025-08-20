Россия готовится к повышению налогов и сокращению расходов, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов, поскольку их экономика трещит под бременем финансирования более чем трехлетней полномасштабной войны в Украине.
Главные тезисы
- Россия повышает налоги и сокращает расходы для поддержки оборонных расходов из-за продолжающейся войны в Украине.
- Дефицит бюджета РФ в 2025 году достиг одного из самых высоких показателей за последние годы из-за падения доходов от нефти и роста военных расходов.
- Планы сокращения военных расходов на следующий год еще не реализованы, что угрожает дальнейшему росту дефицита бюджета.
Россия повысит налоги для поддержки оборонных расходов
Нелегитимный президент РФ Владимир Путин отверг предположение, что война разрушает экономику России, но дефицит бюджета растет из-за увеличения расходов, в то время как доходы от нефти и газа сокращаются под давлением западных санкций.
Российская экономика все сильнее испытывает последствия затяжной войны против Украины. Так, в 2025 году дефицит бюджета достиг 4,9 трлн руб (около 61 млрд долл.), что является одним из самых больших показателей за последние годы. Причины — падение доходов от нефти и газа из-за западных санкций и стремительного роста военных расходов.
Отмечается, что совокупные расходы РФ на оборону и национальную безопасность в 2025 году составили 17 трлн руб., что является самым высоким показателем со времен Холодной войны и составляет 41% от общих расходов. Это делает оборонный сектор основным двигателем экономического роста на фоне сокращения гражданского производства.
Путин заявил в июне, что Россия планирует сократить военные расходы, но пока чиновники все еще ожидают их увеличения.
Бюджет на 2025 год, который будет представлен в сентябре, предусматривает расходы на оборону и безопасность на уровне 8% ВВП, но источник в российском правительстве заявил, что фактическая цифра несколько выше.
По его словам, в 2026 году сокращение расходов на оборону не будет, но в 2027 году сокращение возможно, если боевые действия прекратятся, поскольку другие сферы расходов борются за ресурсы.
Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предлагает ежегодно сокращать расходы на первоочередные сферы на 2 триллиона рублей до 2028 года. Первыми под удар попадают социальные отрасли: здравоохранение, образование и другие гражданские программы. Уже сейчас их доля в расходах уменьшается.
Источник в правительстве заявил Reuters, что повышение налогов неизбежно.
Иначе мы просто не сможем свести концы с концами, даже при сокращении расходов на оборону. Доходы от нефти и газа падают, и экономика не может полностью компенсировать это.
Путин заявляет, что финансовая система "стабильна", однако аналитики прогнозируют низкий уровень роста экономики и дальнейший разрыв между доходами и расходами. По оценкам правительственного источника, дефицит в этом году составит около 5 триллионов рублей или 2,5% ВВП. А в случае сохранения сегодняшних тенденций дефицит может возрасти до 8 триллионов рублей в наиблежайшие годы.
