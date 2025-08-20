Россия готовится к повышению налогов и сокращению расходов, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов, поскольку их экономика трещит под бременем финансирования более чем трехлетней полномасштабной войны в Украине.

Россия повысит налоги для поддержки оборонных расходов

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин отверг предположение, что война разрушает экономику России, но дефицит бюджета растет из-за увеличения расходов, в то время как доходы от нефти и газа сокращаются под давлением западных санкций.

Долгожданные переговоры между Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске на прошлой неделе не привели к прекращению огня, которое дало Москве, которая предпочла бы сразу перейти к мирному урегулированию, стратегический толчок, но и головные боли в расходах.

Российская экономика все сильнее испытывает последствия затяжной войны против Украины. Так, в 2025 году дефицит бюджета достиг 4,9 трлн руб (около 61 млрд долл.), что является одним из самых больших показателей за последние годы. Причины — падение доходов от нефти и газа из-за западных санкций и стремительного роста военных расходов.

Отмечается, что совокупные расходы РФ на оборону и национальную безопасность в 2025 году составили 17 трлн руб., что является самым высоким показателем со времен Холодной войны и составляет 41% от общих расходов. Это делает оборонный сектор основным двигателем экономического роста на фоне сокращения гражданского производства.

Путин заявил в июне, что Россия планирует сократить военные расходы, но пока чиновники все еще ожидают их увеличения.

Бюджет на 2025 год, который будет представлен в сентябре, предусматривает расходы на оборону и безопасность на уровне 8% ВВП, но источник в российском правительстве заявил, что фактическая цифра несколько выше.

По его словам, в 2026 году сокращение расходов на оборону не будет, но в 2027 году сокращение возможно, если боевые действия прекратятся, поскольку другие сферы расходов борются за ресурсы.

Даже при прекращении огня снаряды и беспилотники все равно нужно будет производить, но в несколько меньших масштабах, — сказал собеседник издания, добавив, что возврата к уровню, существовавшему до "специальной военной операции", не будет.

Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предлагает ежегодно сокращать расходы на первоочередные сферы на 2 триллиона рублей до 2028 года. Первыми под удар попадают социальные отрасли: здравоохранение, образование и другие гражданские программы. Уже сейчас их доля в расходах уменьшается.

Источник в правительстве заявил Reuters, что повышение налогов неизбежно.

Иначе мы просто не сможем свести концы с концами, даже при сокращении расходов на оборону. Доходы от нефти и газа падают, и экономика не может полностью компенсировать это.

Путин заявляет, что финансовая система "стабильна", однако аналитики прогнозируют низкий уровень роста экономики и дальнейший разрыв между доходами и расходами. По оценкам правительственного источника, дефицит в этом году составит около 5 триллионов рублей или 2,5% ВВП. А в случае сохранения сегодняшних тенденций дефицит может возрасти до 8 триллионов рублей в наиблежайшие годы.