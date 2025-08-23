"Сьогодні важливий день". Зеленський звернувся до українців — відео

Глава держави Володимир Зеленський звернувся до українського народу 23 серпня — у День Державного прапора. Він нагадав, яке важливе значення має для громадян жовто-блакитний стяг.
Головні тези:
- День Державного прапора України — державне свято України, присвячене одному з її державних символів — прапору України.
- Воно відзначається щорічно 23 серпня.
Звернення Зеленського до українців 23 серпня
Глава держави звертає увагу на те, що саме жовто-блакитний стяг — це відчуття спасіння для людей, яких вдається повернути додому з ворожого полону.
Адже коли наші громадяни бачать українські кольори, то усвідомлюють, що зло минуло.
Український лідер додав, що наш стяг уособлює найдорожче для сотень тисяч наших воїнів — чоловіків і жінок з усієї України, які стали на захист батьківщини.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-