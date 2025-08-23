"Сьогодні важливий день". Зеленський звернувся до українців — відео

Глава держави Володимир Зеленський звернувся до українського народу 23 серпня — у День Державного прапора. Він нагадав, яке важливе значення має для громадян жовто-блакитний стяг.

Звернення Зеленського до українців 23 серпня

Сьогодні важливий день — день однієї з наших найбільш сильних емоцій — відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє. І де б ти у світі не був, у яку б країну ти не приїхав, коли помічаєш український прапор, розумієш, що поруч із тобою, може, і незнайомі тобі особисто люди, але це точно знайомі серця. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що саме жовто-блакитний стяг — це відчуття спасіння для людей, яких вдається повернути додому з ворожого полону.

Адже коли наші громадяни бачать українські кольори, то усвідомлюють, що зло минуло.

Цей прапор — це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. І вони бережуть цей прапор, вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту, — наголосив Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що наш стяг уособлює найдорожче для сотень тисяч наших воїнів — чоловіків і жінок з усієї України, які стали на захист батьківщини.