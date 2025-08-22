Кім Чен Ин публічно принизив Путіна та армію РФ

Державне інформагентство Північної Кореї ЦТАК опублікувало новину про те, що диктатор Кім Чен Ин нагородив солдат і командирів своєї армії, які брали участь у війні Росії проти України. Він почав стверджувати, що саме армія КНДР — найсильніша у світі, фактично принизивши російського диктатора Володимира Путіна та армію РФ.
Головні тези:
- Кремль поки жодним чином не відреагував на гучну заяву Кіма.
- Повернення генералів КНДР з Росії свідчать про зміну стратегії Росії у війні проти Українию
Кім Чен Ин відкликав своїх генералів з Росії
Наразі у мережі активно ширяться світлини з урочистої зустрічі в Пхеньяні Кім Чен Ина з військовим керівництвом і родинами корейців, які загинули під час боїв на Курщині.
Диктатор почав цинічно вихвалятися, що бойові дії армії КНДР в Курській області "закріпили за нею назву і популярність як найсильнішої в світі" і "привели до перемоги".
Окрім того, наголошується, що сцені була розміщена стела з фотографіями 101 бійця.
Реальна кількість втрат корейських військ в операції в Курській області РФ у КНДР досі не розкривається.
Як повідомляє видання The Wall Street Journal, диктатор КНДР Кім Чен Ин раптово наказав своїм офіцерам повернутися до Північної Кореї після бойових дій у війні Росії проти України.
На думку іноземних експертів, це підтверджує поступове відходження бойового внеску КНДР на другий план та зниження її ролі у можливих мирних переговорах щодо війни.
