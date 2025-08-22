Кім Чен Ин публічно принизив Путіна та армію РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Кім Чен Ин публічно принизив Путіна та армію РФ

Кім Чен Ин відкликав своїх генералів з Росії
Read in English
Джерело:  online.ua

Державне інформагентство Північної Кореї ЦТАК опублікувало новину про те, що диктатор Кім Чен Ин нагородив солдат і командирів своєї армії, які брали участь у війні Росії проти України. Він почав стверджувати, що саме армія КНДР — найсильніша у світі, фактично принизивши російського диктатора Володимира Путіна та армію РФ.

Головні тези:

  • Кремль поки жодним чином не відреагував на гучну заяву Кіма.
  • Повернення генералів КНДР з Росії свідчать про зміну стратегії Росії у війні проти Українию

Кім Чен Ин відкликав своїх генералів з Росії

Наразі у мережі активно ширяться світлини з урочистої зустрічі в Пхеньяні Кім Чен Ина з військовим керівництвом і родинами корейців, які загинули під час боїв на Курщині.

Диктатор почав цинічно вихвалятися, що бойові дії армії КНДР в Курській області "закріпили за нею назву і популярність як найсильнішої в світі" і "привели до перемоги".

Окрім того, наголошується, що сцені була розміщена стела з фотографіями 101 бійця.

Реальна кількість втрат корейських військ в операції в Курській області РФ у КНДР досі не розкривається.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, диктатор КНДР Кім Чен Ин раптово наказав своїм офіцерам повернутися до Північної Кореї після бойових дій у війні Росії проти України.

На думку іноземних експертів, це підтверджує поступове відходження бойового внеску КНДР на другий план та зниження її ролі у можливих мирних переговорах щодо війни.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Команда Путіна висунула цинічну вимогу
Лавров
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми повинні". Німецькі "Зелені" висунули Мерцу чітку вимогу щодо України
Мерц
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР неочікувано відкликала своїх генералів з Росії — що відбувається
Кім Чен Ин

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?