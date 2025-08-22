КНДР неочікувано відкликала своїх генералів з Росії — що відбувається

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, диктатор КНДР Кім Чен Ин раптово наказав своїм офіцерам повернутися до Північної Кореї після бойових дій у війні Росії проти України. На переконання іноземних аналітиків, це вказує на поступове відходження бойового внеску КНДР на другий план та зниження її ролі у можливих мирних переговорах щодо війни.