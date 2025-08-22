КНДР неочікувано відкликала своїх генералів з Росії — що відбувається

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, диктатор КНДР Кім Чен Ин раптово наказав своїм офіцерам повернутися до Північної Кореї після бойових дій у війні Росії проти України. На переконання іноземних аналітиків, це вказує на поступове відходження бойового внеску КНДР на другий план та зниження її ролі у можливих мирних переговорах щодо війни.
Головні тези:
- Участь північнокорейських військ у боях уже значно зменшилася.
- Путін вважає, що його війська здатні утримувати Курщину власними силами.
КНДР втрачає свій вплив на російську-українську війну
Як вдалося дізнатися журналістам, понад десятьох командирів урочисто зустріли в особистому кабінеті Кіма.
Диктатор цинічно назвав їх "героями" та особисто обійняв.
Насамперед йдеться про генерал-полковника Кім Йон Бока та генерал-майора Сіна Кум Чхоля.
До слова, саме їх кілька місяців нагороджував російський диктатор Володимир Путін під час параду до Дня Перемоги.
Попри те, що Північна Корея не припиняє постачати Росії боєприпаси й досі має намір відправити 6000 робітників на відбудову, не можна ігнорувати той факт, що участь північнокорейських військ у боях суттєво зменшилася.
