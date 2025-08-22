КНДР неочікувано відкликала своїх генералів з Росії — що відбувається
Категорія
Світ
Дата публікації

КНДР неочікувано відкликала своїх генералів з Росії — що відбувається

Кім Чен Ин
Джерело:  The Wall Street Journal

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, диктатор КНДР Кім Чен Ин раптово наказав своїм офіцерам повернутися до Північної Кореї після бойових дій у війні Росії проти України. На переконання іноземних аналітиків, це вказує на поступове відходження бойового внеску КНДР на другий план та зниження її ролі у можливих мирних переговорах щодо війни.

Головні тези:

  • Участь північнокорейських військ у боях уже значно зменшилася. 
  • Путін вважає, що його війська здатні утримувати Курщину власними силами.

КНДР втрачає свій вплив на російську-українську війну

Як вдалося дізнатися журналістам, понад десятьох командирів урочисто зустріли в особистому кабінеті Кіма.

Диктатор цинічно назвав їх "героями" та особисто обійняв.

Насамперед йдеться про генерал-полковника Кім Йон Бока та генерал-майора Сіна Кум Чхоля.

До слова, саме їх кілька місяців нагороджував російський диктатор Володимир Путін під час параду до Дня Перемоги.

Попри те, що Північна Корея не припиняє постачати Росії боєприпаси й досі має намір відправити 6000 робітників на відбудову, не можна ігнорувати той факт, що участь північнокорейських військ у боях суттєво зменшилася.

З осені 2024 року на територію РФ прибули близько 15 тисяч солдатів із Північної Кореї, які допомогли утримати Курську область. Нині ж лінія фронту стабілізувалася, і Кремль, ймовірно, вважає, що здатен утримувати регіон власними силами.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР хоче відправити на війну проти України велику кількість окупантів
Що відом про плани КНДР щодо допомоги РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Що КНДР передала Росії — попередження Південної Кореї
Кім Чен Ин
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
1200 військових КНДР незабаром прибудуть на Курщину — ГУР
КНДР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?