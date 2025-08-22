КНДР неожиданно отозвала своих генералов из России — что происходит

Согласно данным издания The Wall Street Journal, диктатор КНДР Ким Чен Ын внезапно приказал своим офицерам вернуться в Северную Корею после боевых действий в войне России против Украины. По мнению иностранных аналитиков, это указывает на постепенное отхождение боевого вклада КНДР на второй план и снижение ее роли в возможных мирных переговорах по войне.

КНДР теряет свое влияние на российско-украинскую войну

Как удалось узнать журналистам, более десятка командиров торжественно встретили в личном кабинете Кима.

Диктатор цинично назвал их "героями" и лично обнял.

В первую очередь речь идет о генерал-полковнике Ким Йон Боке и генерал-майоре Сина Кум Чхоле.

Кстати, именно их несколько месяцев награждал российский диктатор Владимир Путин во время парада ко Дню Победы.

Несмотря на то, что Северная Корея не прекращает поставлять России боеприпасы до сих пор намерена отправить 6000 рабочих на восстановление, нельзя игнорировать тот факт, что участие северокорейских войск в боях существенно уменьшилось.