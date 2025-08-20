Гарантії безпеки для України. Команда Путіна висунула цинічну вимогу

Команда російського диктатора Володимира Путіна безсоромно вимагає, щоб гарантії безпеки України на рівній основі забезпечували США, Велика Британія, Франція і Китай. Річ у тім, що Китай уже багато років є одним із спонсорів війни Росії проти України.

Кремль продовжує диктувати свої цинічні умови

З заявою щодо гарантій безпеки для України виступив скандальний російський дипломат Сергій Лавров:

Росія згодна з тим, щоб гарантії безпеки України забезпечувалися на рівній основі за участю таких країн як Китай, США, Великобританія, Франція. Сергій Лавров Глава МЗС РФ

Ба більше, офіційна Москва добивається, щоб Росія також забезпечувала ці гарантії:

Більш того, обговорювати будь-які питання без участі Москви — недоцільно, — поскаржився Лавров.

Що важливо розуміти, Китай є одним з найбільших торговельних партнерів Росії.

Тривалий час обсяги торгівлі між двома країнами стрімко зростали, особливо на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Росія постачає значні обсяги нафти та газу до Китаю, а Китай інвестує у російські енергетичні проекти.

Ба більше, КНР таємно передає країні-агресорці важливі технології, яка та постійно використовує на фронті.

Офіційний Пекін не визнає агресію Росії проти України й цинічно називає війну “українською кризою”.