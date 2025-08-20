Гарантії безпеки для України. Команда Путіна висунула цинічну вимогу

Команда російського диктатора Володимира Путіна безсоромно вимагає, щоб гарантії безпеки України на рівній основі забезпечували США, Велика Британія, Франція і Китай. Річ у тім, що Китай уже багато років є одним із спонсорів війни Росії проти України.
Головні тези:
- Кремль добивається, щоб Росія також забезпечувала ці гарантії.
- Москва не хоче, щоб будь-які угоди були підписані без її участі.
Кремль продовжує диктувати свої цинічні умови
З заявою щодо гарантій безпеки для України виступив скандальний російський дипломат Сергій Лавров:
Ба більше, офіційна Москва добивається, щоб Росія також забезпечувала ці гарантії:
Що важливо розуміти, Китай є одним з найбільших торговельних партнерів Росії.
Тривалий час обсяги торгівлі між двома країнами стрімко зростали, особливо на тлі повномасштабної війни РФ проти України.
Росія постачає значні обсяги нафти та газу до Китаю, а Китай інвестує у російські енергетичні проекти.
Ба більше, КНР таємно передає країні-агресорці важливі технології, яка та постійно використовує на фронті.
Офіційний Пекін не визнає агресію Росії проти України й цинічно називає війну “українською кризою”.
