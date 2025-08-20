Гарантії безпеки для України. Команда Путіна висунула цинічну вимогу
Гарантії безпеки для України. Команда Путіна висунула цинічну вимогу

Лавров
Джерело:  online.ua

Команда російського диктатора Володимира Путіна безсоромно вимагає, щоб гарантії безпеки України на рівній основі забезпечували США, Велика Британія, Франція і Китай. Річ у тім, що Китай уже багато років є одним із спонсорів війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Кремль добивається, щоб Росія також забезпечувала ці гарантії.
  • Москва не хоче, щоб будь-які угоди були підписані без її участі.

Кремль продовжує диктувати свої цинічні умови

З заявою щодо гарантій безпеки для України виступив скандальний російський дипломат Сергій Лавров:

Росія згодна з тим, щоб гарантії безпеки України забезпечувалися на рівній основі за участю таких країн як Китай, США, Великобританія, Франція.

Ба більше, офіційна Москва добивається, щоб Росія також забезпечувала ці гарантії:

Більш того, обговорювати будь-які питання без участі Москви — недоцільно, — поскаржився Лавров.

Що важливо розуміти, Китай є одним з найбільших торговельних партнерів Росії.

Тривалий час обсяги торгівлі між двома країнами стрімко зростали, особливо на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Росія постачає значні обсяги нафти та газу до Китаю, а Китай інвестує у російські енергетичні проекти.

Ба більше, КНР таємно передає країні-агресорці важливі технології, яка та постійно використовує на фронті.

Офіційний Пекін не визнає агресію Росії проти України й цинічно називає війну “українською кризою”.

