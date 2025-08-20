ЄС має "план Б" у разі провалу переговорів Зеленського та Путіна

Як вдалося дізнатися The Telegraph, Європейський Союз та Велика Британія готують нові потужні санкції проти Росії, які будуть запроваджені, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться взяти участь у переговорах із українським лідером Володимиром Зеленським або ж ця зустрічі виявиться нерезультативною.

ЄС готовий поквитатися з Росією

Згідно з даними інсайдерів, офіційні Брюссель та Лондон готують нові санкції проти Росії.

Їх мають намір запровадити, якщо російський диктатор відмовиться взяти участь у переговорах щодо завершення війни проти України.

Якщо Путін буде зволікати, ухилятися або відмовлятися від переговорів — це стане ще одним приводом для введення санкцій, — сказав він.

Анонімні джерела звертають увагу на те, що Путін погодився зустрітися з Трампом на Алясці лише після того, як американський лідер ввів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти.

До слова, нещодавно очільник Європейської ради Антоніу Кошта назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії, інакше офіційний Брюссель значно посилить санкційний тиск.

Як вдалося дізнатися журналістам, голови МЗС ЄС обговорять 19-й пакет санкцій проти Росії 29-30 серпня у Копенгагені.