У ЕС есть "план Б" в случае провала переговоров Зеленского и Путина
Категория
Экономика
Дата публикации

У ЕС есть "план Б" в случае провала переговоров Зеленского и Путина

ЕС
Read in English
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Как удалось узнать The Telegraph, Европейский Союз и Великобритания готовят новые мощные санкции против России, которые будут введены, если российский диктатор Владимир Путин откажется принять участие в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским или же эта встреча окажется нерезультативной.

Главные тезисы

  • Главным приоритетом Евросоюза является прекращение огня со стороны России.
  • Министры иностранных дел ЕС планируют обсудить 19 пакет санкций против РФ.

ЕС готов отомстить РФ

Согласно данным инсайдеров, официальные Брюссель и Лондон готовят новые санкции против России.

Их намерены ввести, если российский диктатор откажется принять участие в переговорах по завершению войны против Украины.

Если Путин будет затягивать, уклоняться или отказываться от переговоров — это станет еще одним поводом для введения санкций, — сказал он.

Анонимные источники обращают внимание на то, что Путин согласился встретиться с Трампом на Аляске только после того, как американский лидер ввел санкции против Индии за продление покупки российской нефти.

Недавно глава Европейского совета Антониу Кошта назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России, иначе официальный Брюссель значительно усилит санкционное давление.

Как удалось узнать журналистам, главы МИД ЕС обсудят 19 пакет санкций против России 29-30 августа в Копенгагене.

Существует высокая вероятность того, что он будет принят уже в сентябре 2025 года.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия снова начала покупать российскую нефть
Российская нефть снова поступает в Индию
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия стремительно теряет китайский рынок
Россия столкнулась с новой серьезной проблемой
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия введет свои войска в Украину, но есть одно "но"
Какой поддержки ждать от Британии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?