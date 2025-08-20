У ЕС есть "план Б" в случае провала переговоров Зеленского и Путина

Как удалось узнать The Telegraph, Европейский Союз и Великобритания готовят новые мощные санкции против России, которые будут введены, если российский диктатор Владимир Путин откажется принять участие в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским или же эта встреча окажется нерезультативной.
Главные тезисы
- Главным приоритетом Евросоюза является прекращение огня со стороны России.
- Министры иностранных дел ЕС планируют обсудить 19 пакет санкций против РФ.
ЕС готов отомстить РФ
Согласно данным инсайдеров, официальные Брюссель и Лондон готовят новые санкции против России.
Их намерены ввести, если российский диктатор откажется принять участие в переговорах по завершению войны против Украины.
Анонимные источники обращают внимание на то, что Путин согласился встретиться с Трампом на Аляске только после того, как американский лидер ввел санкции против Индии за продление покупки российской нефти.
Недавно глава Европейского совета Антониу Кошта назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России, иначе официальный Брюссель значительно усилит санкционное давление.
Как удалось узнать журналистам, главы МИД ЕС обсудят 19 пакет санкций против России 29-30 августа в Копенгагене.
Существует высокая вероятность того, что он будет принят уже в сентябре 2025 года.
