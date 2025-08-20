У ЕС есть "план Б" в случае провала переговоров Зеленского и Путина

Как удалось узнать The Telegraph, Европейский Союз и Великобритания готовят новые мощные санкции против России, которые будут введены, если российский диктатор Владимир Путин откажется принять участие в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским или же эта встреча окажется нерезультативной.

ЕС готов отомстить РФ

Согласно данным инсайдеров, официальные Брюссель и Лондон готовят новые санкции против России.

Их намерены ввести, если российский диктатор откажется принять участие в переговорах по завершению войны против Украины.

Если Путин будет затягивать, уклоняться или отказываться от переговоров — это станет еще одним поводом для введения санкций, — сказал он. Поделиться

Анонимные источники обращают внимание на то, что Путин согласился встретиться с Трампом на Аляске только после того, как американский лидер ввел санкции против Индии за продление покупки российской нефти.

Недавно глава Европейского совета Антониу Кошта назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России, иначе официальный Брюссель значительно усилит санкционное давление.

Как удалось узнать журналистам, главы МИД ЕС обсудят 19 пакет санкций против России 29-30 августа в Копенгагене.