Россия стремительно теряет китайский рынок
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия стремительно теряет китайский рынок

Россия столкнулась с новой серьезной проблемой
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов публично признал, что в 2025 году объемы двусторонней торговли между Россией и Китаем начали стремительно сокращаться. Следует обратить внимание на то, что это происходит впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Главные тезисы

  • Власти РФ подтвердили, что главная причина — это санкции Запада.
  • Поставки нефти упали на 11% нефтепродуктов – на 28%.

Россия столкнулась с новой серьезной проблемой

Официальный Пекин подтвердил, что за январь-июль 2025 года двусторонний товарооборот между странами сократился на 8% в годовом исчислении — до 125,8 млрд дол.

Что важно понимать, в три предыдущих года он вырос вдвое и даже достиг рекордных 245 млрд. долларов.

С заявлением по этому поводу выступил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов:

В этом году мы фиксируем определенное снижение во взаимной торговле, — посетовал он.

По словам российского министра, на ухудшение ситуации повлияли западные санкции, определенные формы экономического давления извне, а также волатильность на отдельных товарных рынках.

Аналитики российского Института Гайдара обращают внимание на то, что по итогам первого полугодия 2025 года официальный Пекин резко сократил закупку почти всех ключевых сырьевых товаров у страны-агрессорки.

Более того, указано, что экспорт товаров из КНР в РФ уменьшился на 9%, в том числе за счет импорта автомобилей, который обвалился на 61%.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп устроил разборки с Орбаном из-за Украины — что произошло
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантия безопасности для Украины. Сколько союзников готовы ввести войска
Что известно о планах союзников Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия снова начала покупать российскую нефть
Российская нефть снова поступает в Индию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?