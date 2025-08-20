Россия стремительно теряет китайский рынок

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов публично признал, что в 2025 году объемы двусторонней торговли между Россией и Китаем начали стремительно сокращаться. Следует обратить внимание на то, что это происходит впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Россия столкнулась с новой серьезной проблемой

Официальный Пекин подтвердил, что за январь-июль 2025 года двусторонний товарооборот между странами сократился на 8% в годовом исчислении — до 125,8 млрд дол.

Что важно понимать, в три предыдущих года он вырос вдвое и даже достиг рекордных 245 млрд. долларов.

С заявлением по этому поводу выступил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов:

В этом году мы фиксируем определенное снижение во взаимной торговле, — посетовал он. Поделиться

По словам российского министра, на ухудшение ситуации повлияли западные санкции, определенные формы экономического давления извне, а также волатильность на отдельных товарных рынках.

Аналитики российского Института Гайдара обращают внимание на то, что по итогам первого полугодия 2025 года официальный Пекин резко сократил закупку почти всех ключевых сырьевых товаров у страны-агрессорки.

Более того, указано, что экспорт товаров из КНР в РФ уменьшился на 9%, в том числе за счет импорта автомобилей, который обвалился на 61%.