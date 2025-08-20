Росія стрімко втрачає китайський ринок

Міністр промисловості та торгівлі Росії Антон Аліханов публічно визнав, що у 2025 році об'єми двосторонньої торгівлі між Росією та Китаєм почали стрімко скорочуватися. Варто звернути увагу на те, що це відбувається вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Росія стикнулася з новою серйозною проблемою

Офіційний Пекін підтвердив, що протягом січня-липня 2025 року двосторонній товарообіг між країнами скоротився на 8% у річному обчисленні — до 125,8 млрд дол.

Що важливо розуміти, у три попередні роки він зріс удвічі та навіть досяг рекордних 245 млрд.

З заявою з цього приводу виступив міністр промисловості та торгівлі РФ Антон Аліханов:

Цього року ми фіксуємо певне зниження у взаємній торгівлі, — поскаржився він. Поширити

За словами російського міністра, на погіршення ситуації вплинули західні санкції, певні форм економічного тиску ззовні, а також волатильність на окремих товарних ринках.

Аналітики російського Інституту Гайдара звертають увагу на те, що за підсумками першого півріччя 2025 року офіційний Пекін різко скоротив закупівлю майже всіх ключових сировинних товарів у країни-агресорки.

Ба більше, вказано, що експорт товарів з КНР у РФ зменшився на 9%, зокрема за рахунок імпорту автівок, який обвалися аж на 61%.