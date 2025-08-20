Гарантия безопасности для Украины. Команда Путина выдвинула циничное требование

Команда российского диктатора Владимира Путина бесстыдно требует, чтобы гарантии безопасности Украины на равной основе обеспечивали США, Великобритания, Франция и Китай. Дело в том, что Китай уже много лет является одним из спонсоров войны России против Украины.
Главные тезисы
- Кремль добивается, чтобы Россия также обеспечивала эти гарантии.
- Москва не хочет, чтобы какие-либо соглашения были подписаны без ее участия.
Кремль продолжает диктовать свои условия
С заявлением по поводу гарантий безопасности для Украины выступил скандальный российский дипломат Сергей Лавров:
Более того, официальная Москва добивается, чтобы Россия также обеспечивала эти гарантии:
Что важно понимать, Китай является одним из самых крупных торговых партнеров России.
Долгое время объемы торговли между двумя странами стремительно росли, особенно на фоне полномасштабной войны против Украины.
Россия поставляет значительный объем нефти и газа в Китай, а Китай инвестирует в российские энергетические проекты.
Более того, КНР тайно передает стране-агрессорке важные технологии, которые та постоянно использует на фронте.
Официальный Пекин не признает агрессию России против Украины и цинично называет войну "украинским кризисом".
