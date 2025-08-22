"Ми повинні". Німецькі "Зелені" висунули Мерцу чітку вимогу щодо України

Представник німецької політичної сили "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур вимагає від канцлера ФРН Фпідріха Мерца та його команда ще більшої підтримки України на тлі її війни проти Росії. Насамперед йдеться про надання далекобійних крилатих ракет Taurus.
Головні тези:
- Нуріпур закликає ЄС діяти автономно та посилювати санкції проти РФ.
- Окрім того, він хоче, щоб Німеччина приєдналася до гарантій безпеки для України.
У Німеччині знову лунають заклики щодо надання Україні Taurus
Як зазначив віцепрезидент Бундестагу, офіційний Берлін не має права ігнорувати той факт, що російські загарбники повільно, та все ж просувають вперед на українському фронті.
На переконання німецького політика, союзникам Києва не варто розраховувати на підтримку президента США, а діяти автономно.
Нуріпур також закликає, щоб Німеччина була більш послідовною, запроваджуючи нові санкції та каральні заходи проти країни-агресорки РФ.
Він вважає, що вкрай важливо посилювати військову підтримку, а також брати участь у західних гарантіях безпеки.
Що важливо розуміти, офіційний Берлін тривалий час обговорює питання постачання ЗСУ крилатих ракет Taurus з дальністю дії близько 500 кілометрів.
Станом на сьогодні снує угода про про те, що Німеччина допоможе Україні створити власну далекобійну зброю.
