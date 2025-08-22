"Ми повинні". Німецькі "Зелені" висунули Мерцу чітку вимогу щодо України

Представник німецької політичної сили "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур вимагає від канцлера ФРН Фпідріха Мерца та його команда ще більшої підтримки України на тлі її війни проти Росії. Насамперед йдеться про надання далекобійних крилатих ракет Taurus.

У Німеччині знову лунають заклики щодо надання Україні Taurus

Як зазначив віцепрезидент Бундестагу, офіційний Берлін не має права ігнорувати той факт, що російські загарбники повільно, та все ж просувають вперед на українському фронті.

Здатність України тримати оборону не в останню чергу залежить від наших поставок зброї. Тому ми повинні підтримати Україну всім, що у нас є — в тому числі і крилатими ракетами, — озвучив чітку вимогу до команди Мерца Омід Нуріпур.

На переконання німецького політика, союзникам Києва не варто розраховувати на підтримку президента США, а діяти автономно.

Нуріпур також закликає, щоб Німеччина була більш послідовною, запроваджуючи нові санкції та каральні заходи проти країни-агресорки РФ.

Він вважає, що вкрай важливо посилювати військову підтримку, а також брати участь у західних гарантіях безпеки.

Що важливо розуміти, офіційний Берлін тривалий час обговорює питання постачання ЗСУ крилатих ракет Taurus з дальністю дії близько 500 кілометрів.