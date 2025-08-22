Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів — інфографіка

Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 9 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засоби ракетних військ і артилерії, 6 пунктів управління, 2 склади пально-мастильних матеріалів армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1276 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 21 серпня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 22 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 074 320 (+790) осіб,
танків — 11 124 (+4) од,
бойових броньованих машин — 23 160 (+3) од,
артилерійських систем — 31 835 (+46) од,
РСЗВ — 1 472 (+1) од,
засобів ППО — 1 210 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 52 787 (+318) од,
крилатих ракет — 3 598 (+33) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 59 426 (+110) од.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що 21 серпня російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 44 ракетами та 75 авіаційних ударів, скинули 125 керованих авіаційних бомб.
Для атак ворог використав 5 875 дронів-камікадзе.
Ба більше, вказано, що армія РФ здійснила 5 709 артилерійських обстрілів, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню.
