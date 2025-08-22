Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів — інфографіка
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів — інфографіка

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували 9 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засоби ракетних військ і артилерії, 6 пунктів управління, 2 склади пально-мастильних матеріалів армії РФ.

Головні тези:

  • Почався 1276 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом 21 серпня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 22 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 074 320 (+790) осіб,

  • танків — 11 124 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 23 160 (+3) од,

  • артилерійських систем — 31 835 (+46) од,

  • РСЗВ — 1 472 (+1) од,

  • засобів ППО — 1 210 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 52 787 (+318) од,

  • крилатих ракет — 3 598 (+33) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 59 426 (+110) од.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що 21 серпня російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 44 ракетами та 75 авіаційних ударів, скинули 125 керованих авіаційних бомб.

Для атак ворог використав 5 875 дронів-камікадзе.

Ба більше, вказано, що армія РФ здійснила 5 709 артилерійських обстрілів, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вдарили по НПС "Унеча" у Брянській області РФ — відео
Сили безпілотних систем
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР ліквідувало 5 елітних російських водолазів
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО звітують про відбиття нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?