Сили ППО звітують про відбиття нової атаки РФ
Україна
Сили ППО звітують про відбиття нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - що відомо
Протягом ночі 21-22 серпня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні міста та села України 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.

Нова атака Росії на Україну — що відомо

Новий повітряний напад армія РФ розпочала близько 22:30 21 серпня.

Противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське — ТОТ Криму, — йдеться в офіційній заяві Повітряних сил.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що відбулося влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

