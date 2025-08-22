Сили ППО звітують про відбиття нової атаки РФ

Протягом ночі 21-22 серпня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні міста та села України 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.
Нова атака Росії на Україну — що відомо
Новий повітряний напад армія РФ розпочала близько 22:30 21 серпня.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що відбулося влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.
