Україна вдарили по НПС "Унеча" у Брянській області РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Україна вдарили по НПС "Унеча" у Брянській області РФ — відео

Сили безпілотних систем
пожежа
Read in English

Уночі 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем Збройних сил України успішно атакував нафтоперекачувальну станцію "Дружба" в місті Унеча Брянської області Росії.

Головні тези:

  • Командувач СБС уже опублікував відео нової “супербавовни” в Росії.
  • "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів “Дружба”.

Що відомо про нову “бавовну” у Росії

Факт успішної атаки підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") в Telegram.

На останок доби 21.08.25. НПС "УНЕЧО" — пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин. Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем, — іронічно зазначив він.

Ба більше, командувач СБС також написав "Ruszkik haza!", що в перекладі з угорської означає "Росіяни, йдіть додому!".

Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується… — наголосив Бровді, а також опублікував відео підтвердження своїм словам.

Що важливо розуміти, саме "ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів “Дружба”.

Остання знаходиться під контролем холдингу АК "Транснєфтєпродукт", який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки.

Варто звернути увагу на те, що ключова функція станції — транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.

