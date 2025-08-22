Україна вдарили по НПС "Унеча" у Брянській області РФ — відео

Що відомо про нову “бавовну” у Росії

Факт успішної атаки підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") в Telegram.

На останок доби 21.08.25. НПС "УНЕЧО" — пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин. Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем, — іронічно зазначив він.

Ба більше, командувач СБС також написав "Ruszkik haza!", що в перекладі з угорської означає "Росіяни, йдіть додому!".

Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується… — наголосив Бровді, а також опублікував відео підтвердження своїм словам.

Що важливо розуміти, саме "ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів “Дружба”.

Остання знаходиться під контролем холдингу АК "Транснєфтєпродукт", який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки.