Україна вдарили по НПС "Унеча" у Брянській області РФ — відео

Уночі 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем Збройних сил України успішно атакував нафтоперекачувальну станцію "Дружба" в місті Унеча Брянської області Росії.
Головні тези:
- Командувач СБС уже опублікував відео нової “супербавовни” в Росії.
- "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів “Дружба”.
Що відомо про нову “бавовну” у Росії
Факт успішної атаки підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") в Telegram.
Ба більше, командувач СБС також написав "Ruszkik haza!", що в перекладі з угорської означає "Росіяни, йдіть додому!".
Що важливо розуміти, саме "ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів “Дружба”.
Остання знаходиться під контролем холдингу АК "Транснєфтєпродукт", який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки.
Варто звернути увагу на те, що ключова функція станції — транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.
