Украина ударили по НПС "Унеча" в Брянской области РФ — видео
Украина ударили по НПС "Унеча" в Брянской области РФ — видео

Силы беспилотных систем
пожар
Ночью 21 августа 14-го полк Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины успешно атаковал нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в городе Унеча Брянской области России.

Главные тезисы

  • Командующий СБС уже опубликовал видео новой "супербавовны" в России.
  • "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба".

Что известно о новой "бавовне" в России

Факт успешной атаки подтвердил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") в Telegram.

Под конец суток 21.08.25. НПС "УНЕЧО" — пошла в очечо. Даешь ремонт на 48 часов. Жало червям доставили Птицы СБС 14 полка Сил беспилотных систем, — иронично отметил он.

Более того, командующий СБС также написал "Ruszkik haza!", что в переводе с венгерского означает "Россияне, идите домой!".

Путешествие Птиц СБС по НПЗ червяков продолжается… — подчеркнул Бровди, а также опубликовал видеоподтверждение своим словам.

Что важно понимать, именно ЛВДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба".

Последняя находится под контролем холдинга АК "Транснефтепродукт", задействованного в обеспечении ВПК страны-агрессорки.

Следует обратить внимание на то, что ключевая функция станции — транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет около 9 тыс. км.

Категория
Украина
Дата публикации

Категория
Украина
Дата публикации

Категория
Политика
Дата публикации

