Украина ударили по НПС "Унеча" в Брянской области РФ — видео

Ночью 21 августа 14-го полк Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины успешно атаковал нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в городе Унеча Брянской области России.
Главные тезисы
- Командующий СБС уже опубликовал видео новой "супербавовны" в России.
- "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба".
Что известно о новой "бавовне" в России
Факт успешной атаки подтвердил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") в Telegram.
Более того, командующий СБС также написал "Ruszkik haza!", что в переводе с венгерского означает "Россияне, идите домой!".
Что важно понимать, именно ЛВДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба".
Последняя находится под контролем холдинга АК "Транснефтепродукт", задействованного в обеспечении ВПК страны-агрессорки.
Следует обратить внимание на то, что ключевая функция станции — транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет около 9 тыс. км.
