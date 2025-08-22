Что известно о новой "бавовне" в России

Факт успешной атаки подтвердил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") в Telegram.

Под конец суток 21.08.25. НПС "УНЕЧО" — пошла в очечо. Даешь ремонт на 48 часов. Жало червям доставили Птицы СБС 14 полка Сил беспилотных систем, — иронично отметил он. Поделиться

Более того, командующий СБС также написал "Ruszkik haza!", что в переводе с венгерского означает "Россияне, идите домой!".

Путешествие Птиц СБС по НПЗ червяков продолжается… — подчеркнул Бровди, а также опубликовал видеоподтверждение своим словам. Поделиться

Что важно понимать, именно ЛВДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба".

Последняя находится под контролем холдинга АК "Транснефтепродукт", задействованного в обеспечении ВПК страны-агрессорки.