Буданов раскрыл масштабы военного сотрудничества России и КНДР против Украины

В мире только три страны могут похвастаться опытом ведения современной войны на широком фронте с применением практически всех средств. Среди них – Украина, Россия и Северная Корея, которая сейчас активно отрабатывает свои боевые навыки.
Главные тезисы
- Северная Корея активно сотрудничает с Россией в военной сфере против Украины, отправляя военные подразделения и технику.
- Подразделения Северной Кореи намерены отправиться в Россию для разминирования и восстановительных работ в Курской области.
- КНДР обеспечивает около 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 и 152 мм, производство которых ведется круглосуточно.
Буданов раскрыл роль КНДР в войне РФ против Украины
Об этом начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью The Japan Times.
По информации Буданова, Пхеньян в ближайшие месяцы намерен отправить в Россию военные инженерные подразделения численностью около 6 тысяч человек. Их задачи включают разминирование и восстановительные работы в Курской области.
Северная Корея обеспечивает около 40% потребностей русской армии в боеприпасах калибра 122 и 152 мм. Производство ведется круглосуточно. Кроме того, Москва получила из Пхеньяна сотни артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и ракет.
