Буданов раскрыл масштабы военного сотрудничества России и КНДР против Украины
Буданов раскрыл масштабы военного сотрудничества России и КНДР против Украины

ГУР
Буданов
В мире только три страны могут похвастаться опытом ведения современной войны на широком фронте с применением практически всех средств. Среди них – Украина, Россия и Северная Корея, которая сейчас активно отрабатывает свои боевые навыки.

Главные тезисы

  • Северная Корея активно сотрудничает с Россией в военной сфере против Украины, отправляя военные подразделения и технику.
  • Подразделения Северной Кореи намерены отправиться в Россию для разминирования и восстановительных работ в Курской области.
  • КНДР обеспечивает около 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 и 152 мм, производство которых ведется круглосуточно.

Буданов раскрыл роль КНДР в войне РФ против Украины

Об этом начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью The Japan Times.

Сейчас в мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств — Украина, Россия и Северная Корея.

Кирилл Буданов

По информации Буданова, Пхеньян в ближайшие месяцы намерен отправить в Россию военные инженерные подразделения численностью около 6 тысяч человек. Их задачи включают разминирование и восстановительные работы в Курской области.

Также планы КНДР предполагают опрокидывание от 50 до 100 единиц северокорейской техники. Среди них — основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80.

Северная Корея обеспечивает около 40% потребностей русской армии в боеприпасах калибра 122 и 152 мм. Производство ведется круглосуточно. Кроме того, Москва получила из Пхеньяна сотни артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и ракет.

КНДР

