Буданов розкрив масштаби військової співпраці Росії та КНДР проти України

У світі лише три країни можуть похвалитися досвідом ведення сучасної війни на широкому фронті із застосуванням практично всіх засобів. Серед них - Україна, Росія і Північна Корея, яка зараз активно відпрацьовує свої бойові навички.

Буданов розкрив роль КНДР у війні РФ проти України

Про це начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів у інтерв'ю The Japan Times.

Наразі у світі є тільки три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкому фронті з використанням практично всіх наявних засобів — це Україна, Росія і Північна Корея. Кирило Буданов Начальник ГУР

За інформацією Буданова, Пхеньян найближчими місяцями має намір відправити в Росію військові інженерні підрозділи чисельністю близько 6 тисяч осіб. Їхні завдання включають розмінування та відновлювальні роботи в Курській області.

Також плани КНДР передбачають перекидання від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки. Серед них — основні бойові танки M2010 (Cheonma-D) і бронетранспортери БТР-80. Поширити

Північна Корея забезпечує близько 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 і 152 мм. Виробництво ведеться цілодобово. Крім того, Москва отримала з Пхеньяна сотні артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню і ракет.