Буданов розкрив масштаби військової співпраці Росії та КНДР проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР
Буданов
Read in English

У світі лише три країни можуть похвалитися досвідом ведення сучасної війни на широкому фронті із застосуванням практично всіх засобів. Серед них - Україна, Росія і Північна Корея, яка зараз активно відпрацьовує свої бойові навички.

Головні тези:

  • Північна Корея активно співпрацює з Росією у військовій сфері проти України, відправляючи військові підрозділи та техніку.
  • КНДР забезпечує близько 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 і 152 мм, виробництво яких ведеться цілодобово.
  • Плани КНДР включають перекидання бойової техніки до Росії, в тому числі бойових танків та бронетранспортерів.

Про це начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів у інтерв'ю The Japan Times.

Наразі у світі є тільки три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкому фронті з використанням практично всіх наявних засобів — це Україна, Росія і Північна Корея.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

За інформацією Буданова, Пхеньян найближчими місяцями має намір відправити в Росію військові інженерні підрозділи чисельністю близько 6 тисяч осіб. Їхні завдання включають розмінування та відновлювальні роботи в Курській області.

Також плани КНДР передбачають перекидання від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки. Серед них — основні бойові танки M2010 (Cheonma-D) і бронетранспортери БТР-80.

Північна Корея забезпечує близько 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 і 152 мм. Виробництво ведеться цілодобово. Крім того, Москва отримала з Пхеньяна сотні артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню і ракет.

