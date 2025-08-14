Буданов розкрив масштаби військової співпраці Росії та КНДР проти України

У світі лише три країни можуть похвалитися досвідом ведення сучасної війни на широкому фронті із застосуванням практично всіх засобів. Серед них - Україна, Росія і Північна Корея, яка зараз активно відпрацьовує свої бойові навички.
Головні тези:
- Північна Корея активно співпрацює з Росією у військовій сфері проти України, відправляючи військові підрозділи та техніку.
- КНДР забезпечує близько 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 і 152 мм, виробництво яких ведеться цілодобово.
- Плани КНДР включають перекидання бойової техніки до Росії, в тому числі бойових танків та бронетранспортерів.
Буданов розкрив роль КНДР у війні РФ проти України
Про це начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів у інтерв'ю The Japan Times.
За інформацією Буданова, Пхеньян найближчими місяцями має намір відправити в Росію військові інженерні підрозділи чисельністю близько 6 тисяч осіб. Їхні завдання включають розмінування та відновлювальні роботи в Курській області.
Північна Корея забезпечує близько 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 і 152 мм. Виробництво ведеться цілодобово. Крім того, Москва отримала з Пхеньяна сотні артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню і ракет.
