Россияне снимают видео фейковых захватов населенных пунктов Украины

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что российские захватчики начали активно снимать постановочные видеозахваты украинских населенных пунктов. Таким образом, враг создает иллюзию стремительного продвижения на поле боя.

ГУР раскрыло новую ложь россиян

Как удалось узнать украинским разведчикам, кремлевская пропаганда активно прибегает к новой тактике распространения дезинформации.

В первую очередь речь идет о постановочных "захватах" населенных пунктов для имитации продвижения армии РФ на поле боя.

Именно с этой целью противник направляет малые группы с российскими флагами (двойки) в обход позиций воинов ВСУ.

Части из них удается проникнуть в отдельные населенные пункты и снять короткие видео, якобы подтверждающие "захват" территории, — объясняет ГУР. Поделиться

Впоследствии указанные видео используются для победных отчетов команде диктатора Путина и распространения в медиа с целью давления на украинский народ.

К примеру, недавно россияне опубликовали очередное видео села Андреевка-Клевцово.

На видео — бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады демонстрируют реальное положение дел в поселке. Поделиться

Следует также напомнить: недавно подобную группу "знаменоносцев" в селе Зеленый Гай успешно уничтожили бойцы подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР.