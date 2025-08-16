Росіяни знімають відео фейкових захоплень населених пунктів України

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що російські загарбники почали активно знімати постановочні відео захоплень українських населених пунктів. Таким чином ворог створює ілюзію стрімкого просування на полі бою.
Головні тези:
- Російська пропаганда вдається до нової тактики поширення дезінформації.
- Українцям важливо знати про реальний стан речей на фронті.
ГУР розкрило нову брехню росіян
Як вдалося дізнатися українським розвідниками, кремлівська пропаганда активно вдається до нової тактики поширення дезінформації.
Насамперед йдеться про постановочні “захоплення” населених пунктів для імітації просування армії РФ на полі бою.
Саме з цією метою противник направляє малі групи із російськими прапорами (“двійки”) в обхід позицій воїнів ЗСУ.
Згодом вказані відео використовуються для “переможних” звітів команді диктатора Путіна та поширення в медіа з метою тиску на український народ.
До прикладу, нещодавно росіяни опублікували чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове.
Варто також нагадати: нещодавно подібну групу “прапороносців” у селі Зелений Гай успішно знищили бійці підрозділу “Братство” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР.
