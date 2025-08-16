Росіяни знімають відео фейкових захоплень населених пунктів України
Росіяни знімають відео фейкових захоплень населених пунктів України

ГУР
армія РФ

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що російські загарбники почали активно знімати постановочні відео захоплень українських населених пунктів. Таким чином ворог створює ілюзію стрімкого просування на полі бою.

Головні тези:

  • Російська пропаганда вдається до нової тактики поширення дезінформації.
  • Українцям важливо знати про реальний стан речей на фронті.

ГУР розкрило нову брехню росіян

Як вдалося дізнатися українським розвідниками, кремлівська пропаганда активно вдається до нової тактики поширення дезінформації.

Насамперед йдеться про постановочні “захоплення” населених пунктів для імітації просування армії РФ на полі бою.

Саме з цією метою противник направляє малі групи із російськими прапорами (“двійки”) в обхід позицій воїнів ЗСУ.

Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують “захоплення” території, — пояснює ГУР.

Згодом вказані відео використовуються для “переможних” звітів команді диктатора Путіна та поширення в медіа з метою тиску на український народ.

До прикладу, нещодавно росіяни опублікували чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове.

На відео — бійці “Російського Добровольчого Корпусу” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі.

Варто також нагадати: нещодавно подібну групу “прапороносців” у селі Зелений Гай успішно знищили бійці підрозділу “Братство” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР.

