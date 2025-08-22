Силы ПВО отчитываются об отражении новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО отчитываются об отражении новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

В течение ночи 21-22 августа российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные города и села Украины 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 4 локациях.

Новая атака России на Украину — что известно

Новое воздушное нападение армия РФ начала около 22:30 21 августа.

Противник атаковал 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма, — сказано в официальном заявлении Воздушных сил.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что произошло попадание 9 ударных БПЛА на 4 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина ударили по НПС "Унеча" в Брянской области РФ — видео
Силы беспилотных систем
пожар
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США остановили обмен важными разведданными относительно Украины
США приняли очередное неоднозначное решение по Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР ликвидировало 5 элитных российских водолазов
ГУР
ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?