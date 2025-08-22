Силы ПВО отчитываются об отражении новой атаки РФ

В течение ночи 21-22 августа российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные города и села Украины 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 4 локациях.
Новая атака России на Украину — что известно
Новое воздушное нападение армия РФ начала около 22:30 21 августа.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что произошло попадание 9 ударных БПЛА на 4 локациях.
