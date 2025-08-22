США остановили обмен важными разведданными относительно Украины

Согласно данным CBS News, директор национальной разведки США Тулси Габбард на официальном уровне запретила делиться разведданными о переговорах между Украиной и Россией даже с ближайшими союзниками Штатов.

США приняли очередное неоднозначное решение касательно Украины

Как удалось узнать инсайдерам, Габбард решилась на этот шаг 20 июля.

Ее новая директива запрещает раскрывать данные о ходе мирных переговоров между Украиной и Россией даже разведками стран "Пяти глаз".

Что важно понимать, речь идет о разведывательном альянсе, основанном после Второй мировой войны. Его неизменными участниками являются США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Журналисты обращают внимание на то, что новая директива классифицирует всю информацию и аналитику по переговорам, как "NOFORN" (т.е. "no foreign dissemination" — "не для иностранцев").

Речь идет о том, что ее нельзя распространять ни другим государствам, ни иностранным гражданам.

С заявлением по этому поводу выступил бывший сотрудник ЦРУ и Министерства внутренней безопасности США Стивен Кэш: