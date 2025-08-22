США остановили обмен важными разведданными относительно Украины

Согласно данным CBS News, директор национальной разведки США Тулси Габбард на официальном уровне запретила делиться разведданными о переговорах между Украиной и Россией даже с ближайшими союзниками Штатов.
Главные тезисы
- Поскольку об этом решении до сих пор не было объявлено публично, власти США не объясняли, почему его приняли.
- Оно может негативно повлиять на понимание союзниками Украины всех процессов завершения войны.
США приняли очередное неоднозначное решение касательно Украины
Как удалось узнать инсайдерам, Габбард решилась на этот шаг 20 июля.
Ее новая директива запрещает раскрывать данные о ходе мирных переговоров между Украиной и Россией даже разведками стран "Пяти глаз".
Что важно понимать, речь идет о разведывательном альянсе, основанном после Второй мировой войны. Его неизменными участниками являются США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Журналисты обращают внимание на то, что новая директива классифицирует всю информацию и аналитику по переговорам, как "NOFORN" (т.е. "no foreign dissemination" — "не для иностранцев").
Речь идет о том, что ее нельзя распространять ни другим государствам, ни иностранным гражданам.
С заявлением по этому поводу выступил бывший сотрудник ЦРУ и Министерства внутренней безопасности США Стивен Кэш:
