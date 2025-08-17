Путин дал США возможность вернуться в проект "Сахалин-1"

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным инвесторам, в частности ведущей американской нефтяной компании Exxon, вернуть доли в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".
Главные тезисы
- Этот шаг свидетельствует о возможном возобновлении сотрудничества между Россией и США в энергетической сфере.
- Указ включает в себя условия для иностранных акционеров, желающих вернуться в проект.
Что известно о новом решении Путина
Журналисты обращают внимание на то, что российский диктатор подписал этот документ именно в день встречи с американским лидером Дональдом Трампом 15 августа.
В это время стороны рассматривали вопросы инвестиций и делового сотрудничества, а не только завершения войны РФ против Украины.
Что важно понимать, это документ — продолжение указа, подписанного Путиным в октябре 2022 года, который предусматривал конфискацию проекта "Сахалин-1".
Согласно открытым данным, Exxon ранее владела 30% долей оператора в этом прибыльном проекте и является единственным нероссийским инвестором, отказавшимся от своей доли.
Президент США и его администрация уже обсудили, какие санкции могут быстро отменить в случае прогресса в переговорах.
Как отмечают эксперты, “Сахалин-1” не подпадает под прямые санкции США в отношении российской энергетики.
Кроме того, указано, что они должны заключить контракты на поставку необходимого иностранного оборудования для проекта и перевести средства на счета проекта "Сахалин-1".
