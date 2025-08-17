Путин дал США возможность вернуться в проект "Сахалин-1"
Путин дал США возможность вернуться в проект "Сахалин-1"

Источник:  Reuters

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным инвесторам, в частности ведущей американской нефтяной компании Exxon, вернуть доли в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

Главные тезисы

  • Этот шаг свидетельствует о возможном возобновлении сотрудничества между Россией и США в энергетической сфере.
  • Указ включает в себя условия для иностранных акционеров, желающих вернуться в проект.

Что известно о новом решении Путина

Журналисты обращают внимание на то, что российский диктатор подписал этот документ именно в день встречи с американским лидером Дональдом Трампом 15 августа.

В это время стороны рассматривали вопросы инвестиций и делового сотрудничества, а не только завершения войны РФ против Украины.

Что важно понимать, это документ — продолжение указа, подписанного Путиным в октябре 2022 года, который предусматривал конфискацию проекта "Сахалин-1".

Согласно открытым данным, Exxon ранее владела 30% долей оператора в этом прибыльном проекте и является единственным нероссийским инвестором, отказавшимся от своей доли.

Президент США и его администрация уже обсудили, какие санкции могут быстро отменить в случае прогресса в переговорах.

Как отмечают эксперты, “Сахалин-1” не подпадает под прямые санкции США в отношении российской энергетики.

Указ предусматривает, что иностранные акционеры должны принять меры по поддержанию отмены западных санкций, если они хотят вернуть свои акции.

Кроме того, указано, что они должны заключить контракты на поставку необходимого иностранного оборудования для проекта и перевести средства на счета проекта "Сахалин-1".

