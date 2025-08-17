Что требует Путин для завершения войны — данные инсайдеров

Согласно данным Reuters, российский диктатор Владимир Путин представил президенту США Дональду Трампу целый ряд своих требований, после выполнения которых он, мол, готов завершить войну против Украины.

Чего Путин добивается от Украины

По словам инсайдеров, в первую очередь российский диктатор заявил Трампу, что прекращения огня до достижения всеобъемлющего соглашения точно не будет.

Также Кремль хочет, чтобы Украина полностью вывела свои войска из Донецкой и Луганской областей.

Россия утверждает, что заморозит линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Более того, Путин обещает вернуть под контроль Украины участки в Сумской и Харьковской областях.

Официальная Москва до сих пор добивается признания суверенитета России над Крымом.

Также Кремль рассчитывает на отмену, по крайней мере, части санкций со стороны международного сообщества.

Путин до сих пор настаивает, чтобы Украине запретили вступать в НАТО.

Москва также хочет, чтобы официальный статус российского языка в некоторых частях Украины или по всей Украине, а также права русской православной церкви действовали свободно.