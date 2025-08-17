Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 16-17 августа российские захватчики совершали атаку на Украину баллистической ракетой Искандер-М, 60 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- Силы ПВО смогли обезвредить 40 вражеских целей.
- Зафиксировано попадание ракеты и 20 БпЛА на 12 локациях.
Как отработала ПВО 16-17 августа
Новая атака российских оккупантов началась 19:30 16 августа.
На этот раз дроны и ракеты летели с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово-РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракеты и 20 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковщины, Донецкой области и Днепропетровщины.
