Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ
Силы ПВО объявили результаты отражения новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Как отработала ПВО 16-17 августа
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 16-17 августа российские захватчики совершали атаку на Украину баллистической ракетой Искандер-М, 60 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Силы ПВО смогли обезвредить 40 вражеских целей.
  • Зафиксировано попадание ракеты и 20 БпЛА на 12 локациях.

Как отработала ПВО 16-17 августа

Новая атака российских оккупантов началась 19:30 16 августа.

На этот раз дроны и ракеты летели с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово-РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракеты и 20 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковщины, Донецкой области и Днепропетровщины.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

