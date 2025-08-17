Дроны атаковали большой железнодорожный узел в Россиии — видео

В ночь 17 августа украинские беспилотники совершали атаку на большой железнодорожный узел в российском городе Лески Воронежской области. Среди гражданского населения погибших и пострадавших нет.

"Бавовна" в России 17 августа — первые подробности

Факт атаки одним из первых подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Согласно последним данным, под новые удары украинских дронов попала железнодорожная станция в городе Лиски.

Что важно понимать, это большой железнодорожный узел Юго-Восточной железной дороги России.

Местные жители рассказывают о том, что около 02:40 слышали звуки пролетов дронов и, по меньшей мере, шесть взрывов.

На этом фоне Александр Гусев заявил о работе систем ПВО, а также начал утверждать, что над тремя районами региона и самим Воронежем якобы сбиты несколько беспилотников.

Он также подтвердил, что обломки одного из дронов повредили линию электропередач на станции в Лисках, из-за чего было задержано движение нескольких поездов.

Минобороны России уверяет, что в течение ночи 17 августа: