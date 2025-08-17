Дроны атаковали большой железнодорожный узел в Россиии — видео

В ночь 17 августа украинские беспилотники совершали атаку на большой железнодорожный узел в российском городе Лески Воронежской области. Среди гражданского населения погибших и пострадавших нет.
Главные тезисы
- На этот раз речь идет об атаке на большой железнодорожный узел Юго-Восточной железной дороги России.
- Местные жители утверждают, что слышали много взрывов.
"Бавовна" в России 17 августа — первые подробности
Факт атаки одним из первых подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Согласно последним данным, под новые удары украинских дронов попала железнодорожная станция в городе Лиски.
Что важно понимать, это большой железнодорожный узел Юго-Восточной железной дороги России.
Местные жители рассказывают о том, что около 02:40 слышали звуки пролетов дронов и, по меньшей мере, шесть взрывов.
На этом фоне Александр Гусев заявил о работе систем ПВО, а также начал утверждать, что над тремя районами региона и самим Воронежем якобы сбиты несколько беспилотников.
Он также подтвердил, что обломки одного из дронов повредили линию электропередач на станции в Лисках, из-за чего было задержано движение нескольких поездов.
Минобороны России уверяет, что в течение ночи 17 августа:
16 дронов сбиты над территорией Белгородской области,
14 — над территорией Нижегородской области,
9 — над территорией Воронежской области,
3 — над территорией Брянской области,
1 — над территорией Курской области,
1 — над территорией Орловской области.
