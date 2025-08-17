Дрони атакували великий залізничний вузол у Росії — відео

Протягом ночі 17 серпня українські безпілотники здійснювали атаку на великий залізничний вузол в російському місті Ліски Воронезької області. Серед цивільного населення загиблих та постраждалих немає.
Головні тези:
- Цього разу йдеться про атаку на великий залізничних вузол Південно-Східної залізниці Росії.
- Місцеві мешканці стверджують, що чули багато вибухів.
“Бавовна” в Росії 17 серпня — перші подробиці
Факт атаки одним з перших підтвердив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
Згідно з останніми даними, під нові удари українських дронів потрапила залізнична станція у місті Ліски.
Що важливо розуміти, це великий залізничних вузол Південно-Східної залізниці Росії.
Місцеві мешканці розповідають про те, що близько 02:40 чули звуки прольотів дронів і щонайменше шість вибухів.
На цьому тлі Олександр Гусєв заявив про роботу систем ППО, а також почав стверджувати, що над трьома районами регіону та самим Воронежем нібито збито кілька безпілотників.
Він також підтвердив, що уламки одного з дронів пошкодили лінію електропередач на станції в Лісках, через що було затримано рух кількох поїздів.
Міноборони Росії запевняє, що протягом ночі 17 серпня:
16 дронів збито над територією Бєлгородської області,
14 — над територією Нижегородської області,
9 — над територією Воронезької області,
3 — над територією Брянської області,
1 — над територією Курської області,
1 — над територією Орловської області.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-