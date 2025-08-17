Дрони атакували великий залізничний вузол у Росії — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували великий залізничний вузол у Росії — відео

“Бавовна” в Росії 17 серпня - перші подробиці
Read in English
Джерело:  online.ua

Протягом ночі 17 серпня українські безпілотники здійснювали атаку на великий залізничний вузол в російському місті Ліски Воронезької області. Серед цивільного населення загиблих та постраждалих немає.

Головні тези:

  • Цього разу йдеться про атаку на великий залізничних вузол Південно-Східної залізниці Росії. 
  • Місцеві мешканці стверджують, що чули багато вибухів.

“Бавовна” в Росії 17 серпня — перші подробиці

Факт атаки одним з перших підтвердив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Згідно з останніми даними, під нові удари українських дронів потрапила залізнична станція у місті Ліски.

Що важливо розуміти, це великий залізничних вузол Південно-Східної залізниці Росії.

Місцеві мешканці розповідають про те, що близько 02:40 чули звуки прольотів дронів і щонайменше шість вибухів.

На цьому тлі Олександр Гусєв заявив про роботу систем ППО, а також почав стверджувати, що над трьома районами регіону та самим Воронежем нібито збито кілька безпілотників.

Він також підтвердив, що уламки одного з дронів пошкодили лінію електропередач на станції в Лісках, через що було затримано рух кількох поїздів.

Міноборони Росії запевняє, що протягом ночі 17 серпня:

  • 16 дронів збито над територією Бєлгородської області,

  • 14 — над територією Нижегородської області,

  • 9 — над територією Воронезької області,

  • 3 — над територією Брянської області,

  • 1 — над територією Курської області,

  • 1 — над територією Орловської області.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Гучна "бавовна" у Росії — під ударом ще одна нафтобаза
“Бавовна” у Брянську - що відомо
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Волгоградській області РФ — вибухи лунали на двох залізничних станціях
залізниця
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії. Горить та вибухає Сизранський НПЗ — відео
Україна атакувала Сизранський НПЗ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?