Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 16-17 серпня російські загарбники здійснювали атаку на Україну балістичною ракетою Іскандер-М, 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Сили ППО змогли знешкодити 40 ворожих цілей.
- Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях.
Як відпрацювала ППО 16-17 серпня
Нова атака російських окупантів почалася 19:30 16 серпня.
Цього разу дрони та ракети летіли з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово –РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.
