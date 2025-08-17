Сили ППО оголосили результати відбиття нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 16-17 серпня російські загарбники здійснювали атаку на Україну балістичною ракетою Іскандер-М, 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як відпрацювала ППО 16-17 серпня

Нова атака російських окупантів почалася 19:30 16 серпня.

Цього разу дрони та ракети летіли з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово –РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.