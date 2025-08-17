Що вимагає Путін для завершення війни — дані інсайдерів

Згідно з даними Reuters, російський диктатор Володимир Путін представив президенту США Дональду Трампу низку своїх вимог, після виконання яких він, мовляв, готовий завершити війну проти України.

Чого Путін добивається від України

За словами інсайдерів, насамперед російський диктатор заявив Трампу, що припинення вогню до досягнення всеохоплюючої угоди точно не буде.

Також Кремль хоче, щоб Україна повністю вивела свої війська з Донецької та Луганської областей.

Росія стверджує, що натомість заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Ба більше, Путін обіцяє повернути під контроль України ділянки в Сумській та Харківській областях.

Офіційна Москва досі добивається визнання суверенітету Росії над Кримом.

Також Кремль розраховує на скасування принаймні частини санкцій з боку міжнародної спільноти.

Путін досі наполягає, щоб Україні заборонили вступати до НАТО.

Москва також хоче, щоб офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права російської православної церкви діяли вільно.