Путін дав США можливість повернутись у проєкт "Сахалін-1"

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що дозволяє іноземним інвесторам, зокрема провідній американській нафтовій компанії Exxon, повернути частки в нафтогазовому проекті "Сахалін-1".

Що відомо про нове рішення Путіна

Журналісти звертають увагу на те, що російський диктатор підписав вказаний документ саме в день зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом 15 серпня.

Саме тоді сторони розглядали питання інвестицій та ділового співробітництва, а не лише завершення війни РФ проти України.

Що важливо розуміти, це документ є продовженням указу, підписаного Путіним у жовтні 2022 року, який передбачав конфіскацію проєкту "Сахалін-1".

Згідно з відкритими даними, Exxon раніше володіла 30% часткою оператора в цьому прибутковому проєкті і є єдиним неросійським інвестором, який відмовився від своєї частки.

Президент США та його адміністрація уже обговорили, які санкції вони можуть швидко скасувати в разі прогресу в переговорах.

Як зазначають експерти, “Сахалін-1” не підпадає під прямі санкції США щодо російської енергетики.

Указ передбачає, що іноземні акціонери повинні вжити заходів для підтримки скасування західних санкцій, якщо вони хочуть повернути свої акції. Поширити

Окрім того, вказано, що вони повинні укласти контракти на поставку необхідного іноземного обладнання для проєкту та переказати кошти на рахунки проекту "Сахалін-1".