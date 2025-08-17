Путін дав США можливість повернутись у проєкт "Сахалін-1"

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що дозволяє іноземним інвесторам, зокрема провідній американській нафтовій компанії Exxon, повернути частки в нафтогазовому проекті "Сахалін-1".
Головні тези:
- Цей крок свідчить про можливе відновлення співпраці між Росією та США у енергетичній сфері.
- Указ містить у собі умови для іноземних акціонерів, які бажають повернутися до проєкту.
Що відомо про нове рішення Путіна
Журналісти звертають увагу на те, що російський диктатор підписав вказаний документ саме в день зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом 15 серпня.
Саме тоді сторони розглядали питання інвестицій та ділового співробітництва, а не лише завершення війни РФ проти України.
Що важливо розуміти, це документ є продовженням указу, підписаного Путіним у жовтні 2022 року, який передбачав конфіскацію проєкту "Сахалін-1".
Згідно з відкритими даними, Exxon раніше володіла 30% часткою оператора в цьому прибутковому проєкті і є єдиним неросійським інвестором, який відмовився від своєї частки.
Президент США та його адміністрація уже обговорили, які санкції вони можуть швидко скасувати в разі прогресу в переговорах.
Як зазначають експерти, “Сахалін-1” не підпадає під прямі санкції США щодо російської енергетики.
Окрім того, вказано, що вони повинні укласти контракти на поставку необхідного іноземного обладнання для проєкту та переказати кошти на рахунки проекту "Сахалін-1".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-