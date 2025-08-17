Путін дав США можливість повернутись у проєкт "Сахалін-1"
Путін дав США можливість повернутись у проєкт "Сахалін-1"

Джерело:  Reuters

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що дозволяє іноземним інвесторам, зокрема провідній американській нафтовій компанії Exxon, повернути частки в нафтогазовому проекті "Сахалін-1".

Головні тези:

  • Цей крок свідчить про можливе відновлення співпраці між Росією та США у енергетичній сфері.
  • Указ містить у собі умови для іноземних акціонерів, які бажають повернутися до проєкту.

Що відомо про нове рішення Путіна

Журналісти звертають увагу на те, що російський диктатор підписав вказаний документ саме в день зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом 15 серпня.

Саме тоді сторони розглядали питання інвестицій та ділового співробітництва, а не лише завершення війни РФ проти України.

Що важливо розуміти, це документ є продовженням указу, підписаного Путіним у жовтні 2022 року, який передбачав конфіскацію проєкту "Сахалін-1".

Згідно з відкритими даними, Exxon раніше володіла 30% часткою оператора в цьому прибутковому проєкті і є єдиним неросійським інвестором, який відмовився від своєї частки.

Президент США та його адміністрація уже обговорили, які санкції вони можуть швидко скасувати в разі прогресу в переговорах.

Як зазначають експерти, “Сахалін-1” не підпадає під прямі санкції США щодо російської енергетики.

Указ передбачає, що іноземні акціонери повинні вжити заходів для підтримки скасування західних санкцій, якщо вони хочуть повернути свої акції.

Окрім того, вказано, що вони повинні укласти контракти на поставку необхідного іноземного обладнання для проєкту та переказати кошти на рахунки проекту "Сахалін-1".

