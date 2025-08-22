США зупинили обмін важливими розвідданими щодо України

Згідно з даними CBS News, директорка національної розвідки США Тулсі Габбард на офіційному рівні заборонила ділитися розвідданими про перемовини між Україною та Росією навіть із найближчими союзниками Штатів.

США ухвалили чергове неоднозначне рішення щодо України

Як вдалося дізнатися інсайдерам, Габбард наважилася на цей крок 20 липня.

Її нова директива з цього приводу забороняє розкривати дані про хід мирних переговорів між Україною та Росією навіть розвідками країн "П’яти очей".

Що важливо розуміти, йдеться про розвідувальний альянс, заснований після Другої світової війни. Його незмінними учасниками є США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Журналісти звертають увагу на те, що нова директива класифікує всю інформацію та аналітику, щодо переговорів, як "NOFORN" (тобто "no foreign dissemination" — "не для іноземців").

Йдеться про те, що її не можна поширювати ані іншим державам, ані іноземним громадянам.

З заявою з цього приводу виступив колишній співробітник ЦРУ та Міністерства внутрішньої безпеки США Стівен Кеш: