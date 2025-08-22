Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов — инфографика

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средства ракетных войск и артиллерии, 6 пунктов управления, 2 состава горюче-смазочных материалов армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1276 день полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 21 августа на фронте произошло 157 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 22 августа 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 074 320 (+790) человек,
танков — 11 124 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 23 160 (+3) ед,
артиллерийских систем — 31 835 (+46) ед,
РСЗО — 1 472 (+1) ед,
средств ПВО — 1 210 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 52 787 (+318) ед,
крылатых ракет — 3 598 (+33) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 59 426 (+110) ед.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 21 августа российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 44 ракетами и 75 авиационных ударов, сбросили 125 управляемых авиационных бомб.
Для атак враг использовал 5875 дронов-камикадзе.
Более того, указано, что армия РФ совершила 5 709 артиллерийских обстрелов, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня.
