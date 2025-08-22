"Мы должны". Немецкие "Зеленые" выдвинули Мерцу четкое требование касательно Украины
"Мы должны". Немецкие "Зеленые" выдвинули Мерцу четкое требование касательно Украины

Мерц
Источник:  NTV

Представитель немецкой политической силы "Союз 90/Зеленые" Омид Нурипур требует от канцлера ФРГ Фпидриха Мерца и его команды еще большей поддержки Украины на фоне ее войны против России. В первую очередь речь идет о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Главные тезисы

  • Нурипур призывает ЕС действовать автономно и ужесточать санкции против РФ.
  • Кроме того, он хочет, чтобы Германия присоединилась к гарантиям безопасности для Украины.

В Германии снова раздаются призывы к предоставлению Украине Taurus

Как отметил вице-президент Бундестага, официальный Берлин не имеет права игнорировать тот факт, что российские захватчики медленно, но все же продвигают вперед на украинском фронте.

Способность Украины держать оборону не в последнюю очередь зависит от наших поставок оружия. Поэтому мы должны поддержать Украину всем, что у нас есть — в том числе и крылатыми ракетами, — озвучил четкое требование к команде Мерца Омид Нурипур.

По мнению немецкого политика, союзникам Киева не стоит рассчитывать на поддержку президента США, а действовать автономно.

Нурипур также призывает, чтобы Германия была более последовательной, вводя новые санкции и карательные меры против страны-агрессорки РФ.

Он считает, что очень важно усиливать военную поддержку, а также принимать участие в западных гарантиях безопасности.

Что важно понимать, официальный Берлин довольно долго обсуждает вопрос поставки ВСУ крылатых ракет Taurus с дальностью действия около 500 километров.

По состоянию на сегодня существует соглашение о том, что Германия поможет Украине создать собственное дальнобойное оружие.

