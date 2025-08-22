Представитель немецкой политической силы "Союз 90/Зеленые" Омид Нурипур требует от канцлера ФРГ Фпидриха Мерца и его команды еще большей поддержки Украины на фоне ее войны против России. В первую очередь речь идет о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Главные тезисы
- Нурипур призывает ЕС действовать автономно и ужесточать санкции против РФ.
- Кроме того, он хочет, чтобы Германия присоединилась к гарантиям безопасности для Украины.
В Германии снова раздаются призывы к предоставлению Украине Taurus
Как отметил вице-президент Бундестага, официальный Берлин не имеет права игнорировать тот факт, что российские захватчики медленно, но все же продвигают вперед на украинском фронте.
По мнению немецкого политика, союзникам Киева не стоит рассчитывать на поддержку президента США, а действовать автономно.
Нурипур также призывает, чтобы Германия была более последовательной, вводя новые санкции и карательные меры против страны-агрессорки РФ.
Он считает, что очень важно усиливать военную поддержку, а также принимать участие в западных гарантиях безопасности.
Что важно понимать, официальный Берлин довольно долго обсуждает вопрос поставки ВСУ крылатых ракет Taurus с дальностью действия около 500 километров.
По состоянию на сегодня существует соглашение о том, что Германия поможет Украине создать собственное дальнобойное оружие.
