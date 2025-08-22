Ким Чен Ын публично унизил Путина и армию РФ
Ким Чен Ын публично унизил Путина и армию РФ

Ким Чен Ын отозвал своих генералов из России
Источник:  online.ua

Государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК опубликовало новость о том, что диктатор Ким Чен Ын наградил участвовавших в войне России против Украины солдат и командиров своей армии. Он начал утверждать, что именно армия КНДР — самая сильная в мире, фактически унизив российского диктатора Владимира Путина и армию РФ.

Главные тезисы

  • Кремль пока никак не отреагировал на громкое заявление Кима.
  • Возвращение генералов КНДР из России свидетельствуют об изменении стратегии России в войне против Украины

Ким Чен Ын отозвал своих генералов из России

Сейчас в сети активно распространяются фотографии торжественной встрече в Пхеньяне Ким Чен Ина с военным руководством и семьями корейцев, погибших во время боев на Курщине.

Диктатор начал цинично хвастаться, что боевые действия армии КНДР в Курской области "закрепили за ней название и популярность как сильнейшей в мире" и "привели к победе".

Кроме того, указано, что в сцене была размещена стелла с фотографиями 101 бойца.

Реальное количество потерь корейских войск в операции в Курской области РФ в КНДР до сих пор не раскрывается.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, диктатор КНДР Ким Чен Ын внезапно приказал своим офицерам вернуться в Северную Корею после боевых действий в войне России против Украины.

По мнению иностранных экспертов, это подтверждает постепенное отхождение боевого вклада КНДР на второй план и снижение его роли в возможных мирных переговорах.

