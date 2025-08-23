"Їдь сам в Україну". Що відомо про новий скандал навколо Макрона
Категорія
Політика
Дата публікації

"Їдь сам в Україну". Що відомо про новий скандал навколо Макрона

Макрон
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися журналістам, Міністерство закордонних справ Франції викликало посла Італії після скандальних заяв італійського віцепремʼєра Маттео Сальвіні про французького лідера Емманюеля Макрона.

Головні тези:

  • Сальвіні засудив підтримку Макроном ідеї введення іноземних військ в Україну.
  • На цьому тлі між двома країнами спалахнув новий конфлікт.

На Макрона знову накинулися зі звинуваченнями

Як повідомляє France Info, нещодавно віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні шокував низкою жорстких заяв про президента Франції.

Політик не приховує, що його не влаштовує позиція Макрона щодо підтримки України та європейської оборони.

Так, Сальвіні накинувся на французького лідера за підтримку ідеї введення іноземних військ в Україну:

Італійські солдати в Україні? Ні в якому разі. Якщо Емманюель Макрон хоче, нехай сам їде. Одягай шолом, бери гвинтівку і їдь сам в Україну, — заявив італійський віцепремʼєр.

Саме на тлі цього гучного скандалу Міністерство закордонних справ Франції викликало пані посла Італії.

Очільниці посольства нагадали, що подібні висловлювання суперечать клімату довіри та історичним відносинам між двома країнами.

Журналісти звертають увагу на те, що в уряді та МЗС Італії ситуацію коментувати відмовились.

Сам Емманюель Макрон на скандальні звинувачення також поки не відреагував.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кім Чен Ин публічно принизив Путіна та армію РФ
Кім Чен Ин відкликав своїх генералів з Росії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського та Путіна. Україна висунула США нову вимогу
Кислиця
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Сьогодні важливий день". Зеленський звернувся до українців — відео
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?