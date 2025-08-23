"Їдь сам в Україну". Що відомо про новий скандал навколо Макрона

Як вдалося дізнатися журналістам, Міністерство закордонних справ Франції викликало посла Італії після скандальних заяв італійського віцепремʼєра Маттео Сальвіні про французького лідера Емманюеля Макрона.
Головні тези:
- Сальвіні засудив підтримку Макроном ідеї введення іноземних військ в Україну.
- На цьому тлі між двома країнами спалахнув новий конфлікт.
На Макрона знову накинулися зі звинуваченнями
Як повідомляє France Info, нещодавно віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні шокував низкою жорстких заяв про президента Франції.
Політик не приховує, що його не влаштовує позиція Макрона щодо підтримки України та європейської оборони.
Так, Сальвіні накинувся на французького лідера за підтримку ідеї введення іноземних військ в Україну:
Саме на тлі цього гучного скандалу Міністерство закордонних справ Франції викликало пані посла Італії.
Очільниці посольства нагадали, що подібні висловлювання суперечать клімату довіри та історичним відносинам між двома країнами.
Журналісти звертають увагу на те, що в уряді та МЗС Італії ситуацію коментувати відмовились.
Сам Емманюель Макрон на скандальні звинувачення також поки не відреагував.
