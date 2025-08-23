"Їдь сам в Україну". Що відомо про новий скандал навколо Макрона

Як вдалося дізнатися журналістам, Міністерство закордонних справ Франції викликало посла Італії після скандальних заяв італійського віцепремʼєра Маттео Сальвіні про французького лідера Емманюеля Макрона.

На Макрона знову накинулися зі звинуваченнями

Як повідомляє France Info, нещодавно віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні шокував низкою жорстких заяв про президента Франції.

Політик не приховує, що його не влаштовує позиція Макрона щодо підтримки України та європейської оборони.

Так, Сальвіні накинувся на французького лідера за підтримку ідеї введення іноземних військ в Україну:

Італійські солдати в Україні? Ні в якому разі. Якщо Емманюель Макрон хоче, нехай сам їде. Одягай шолом, бери гвинтівку і їдь сам в Україну, — заявив італійський віцепремʼєр. Поширити

Саме на тлі цього гучного скандалу Міністерство закордонних справ Франції викликало пані посла Італії.

Очільниці посольства нагадали, що подібні висловлювання суперечать клімату довіри та історичним відносинам між двома країнами.

Журналісти звертають увагу на те, що в уряді та МЗС Італії ситуацію коментувати відмовились.