Как Путин управляет Трампом — объяснение аналитика

Американская аналитик Ребекка Коффлер обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин располагает многими инструментами, которые дают ему возможность манипулировать президентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Узнайте о приемах, которые использует Путина для контроля над Трампом.
- У российского диктатора есть глубокое понимание характера президента США, он умеет пользоваться данной информацией.
Путин постоянно манипулирует Трампом
По убеждению Коффлера, ключевая цель российского диктатора — удерживать президента США в игре, радовать его (или, по крайней мере, не злить) как можно дольше.
Путин будет делать все возможное, чтобы отсрочить негативные последствия для России, в том числе и санкции, которыми угоржает Трамп.
Она обращает внимание на то, что Путин довольно часто прибегает к лести, ведь это одна из самых слабых сторон президента США.
Более того, российский диктатор активно использует технику, известную как "рефлексивный контроль".
По словам эксперта, речь идет о концепции, предназначенной для манипулирования восприятием реальности.
В ход идет даже опыт Путина в дзюдо. К слову, его он использует во многих сферах своей жизни.
