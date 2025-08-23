Как Путин управляет Трампом — объяснение аналитика

Американская аналитик Ребекка Коффлер обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин располагает многими инструментами, которые дают ему возможность манипулировать президентом США Дональдом Трампом.

Путин постоянно манипулирует Трампом

По убеждению Коффлера, ключевая цель российского диктатора — удерживать президента США в игре, радовать его (или, по крайней мере, не злить) как можно дольше.

Путин будет делать все возможное, чтобы отсрочить негативные последствия для России, в том числе и санкции, которыми угоржает Трамп.

А чтобы руководить Трампом, Путин, посвятивший свою карьеру в КГБ вербовке и управлению шпионскими сетями в Германии, вполне может полагаться на сочетание мастерства по работе с разведывательными активами, философии дзюдо и концепции психологической войны времен холодной войны, — объясняет Ребекка Коффлер.

Она обращает внимание на то, что Путин довольно часто прибегает к лести, ведь это одна из самых слабых сторон президента США.

Более того, российский диктатор активно использует технику, известную как "рефлексивный контроль".

По словам эксперта, речь идет о концепции, предназначенной для манипулирования восприятием реальности.

В ход идет даже опыт Путина в дзюдо. К слову, его он использует во многих сферах своей жизни.