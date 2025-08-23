Как Путин управляет Трампом — объяснение аналитика
Как Путин управляет Трампом — объяснение аналитика

Путин постоянно манипулирует Трампом
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Американская аналитик Ребекка Коффлер обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин располагает многими инструментами, которые дают ему возможность манипулировать президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Узнайте о приемах, которые использует Путина для контроля над Трампом.
  • У российского диктатора есть глубокое понимание характера президента США, он умеет пользоваться данной информацией.

Путин постоянно манипулирует Трампом

По убеждению Коффлера, ключевая цель российского диктатора — удерживать президента США в игре, радовать его (или, по крайней мере, не злить) как можно дольше.

Путин будет делать все возможное, чтобы отсрочить негативные последствия для России, в том числе и санкции, которыми угоржает Трамп.

А чтобы руководить Трампом, Путин, посвятивший свою карьеру в КГБ вербовке и управлению шпионскими сетями в Германии, вполне может полагаться на сочетание мастерства по работе с разведывательными активами, философии дзюдо и концепции психологической войны времен холодной войны, — объясняет Ребекка Коффлер.

Она обращает внимание на то, что Путин довольно часто прибегает к лести, ведь это одна из самых слабых сторон президента США.

Более того, российский диктатор активно использует технику, известную как "рефлексивный контроль".

По словам эксперта, речь идет о концепции, предназначенной для манипулирования восприятием реальности.

В ход идет даже опыт Путина в дзюдо. К слову, его он использует во многих сферах своей жизни.

Выведение противника из равновесия — один из основополагающих принципов дзюдо, призванный нарушить его осанку, сместив центр тяжести для проведения бросков и приемов. Путин, похоже, сумел вывести Трампа из себя, не противореча ему напрямую и чередуя дружеские контакты с бомбардировками Украины.

