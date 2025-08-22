Трамп дал Путину новый дедлайн насчет окончания войны против Украины

22 августа Дональд Трамп выступил с рядом заявлений, в частности, о войне России против Украины.
Главные тезисы
- Дональд Трамп установил новый дедлайн для Путина по окончанию войны против Украины.
- Президент США предупредил о возможных санкциях в случае неразрешения конфликта в ближайшие две недели.
Трамп снова дал Путину время подумать насчет войны против Украины
Президент США заявил, что в течение следующих двух недель станет ясно, в каком направлении двигаются переговоры по Украине.
Политик подчеркнул, что он будет обращать внимание на то, чья именно будет вина, что соглашение заключить не удалось.
Дональд Трамп также похвастался фотографией с Владимиром Путиным. Политик назвал ее "прекрасной" и выразил надежду на то, что российский диктатор может появиться на чемпионате по футболу в 2026 году.
