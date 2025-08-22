Трамп дал Путину новый дедлайн насчет окончания войны против Украины

22 августа Дональд Трамп выступил с рядом заявлений, в частности, о войне России против Украины.

Трамп снова дал Путину время подумать насчет войны против Украины

Президент США заявил, что в течение следующих двух недель станет ясно, в каком направлении двигаются переговоры по Украине.

Если война в Украине не будет урегулирована, через две недели я приму очень важное решение. Мы увидим, будем ли мы вводить масштабные санкции или ничего не будем делать. Дональд Трамп Президент США

Политик подчеркнул, что он будет обращать внимание на то, чья именно будет вина, что соглашение заключить не удалось.

Дональд Трамп также похвастался фотографией с Владимиром Путиным. Политик назвал ее "прекрасной" и выразил надежду на то, что российский диктатор может появиться на чемпионате по футболу в 2026 году.

Фото Трампа и Путина