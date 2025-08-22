Трамп дал Путину новый дедлайн насчет окончания войны против Украины
Трамп дал Путину новый дедлайн насчет окончания войны против Украины

The White House
Трамп
22 августа Дональд Трамп выступил с рядом заявлений, в частности, о войне России против Украины.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп установил новый дедлайн для Путина по окончанию войны против Украины.
  • Президент США предупредил о возможных санкциях в случае неразрешения конфликта в ближайшие две недели.

Трамп снова дал Путину время подумать насчет войны против Украины

Президент США заявил, что в течение следующих двух недель станет ясно, в каком направлении двигаются переговоры по Украине.

Если война в Украине не будет урегулирована, через две недели я приму очень важное решение. Мы увидим, будем ли мы вводить масштабные санкции или ничего не будем делать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Политик подчеркнул, что он будет обращать внимание на то, чья именно будет вина, что соглашение заключить не удалось.

Дональд Трамп также похвастался фотографией с Владимиром Путиным. Политик назвал ее "прекрасной" и выразил надежду на то, что российский диктатор может появиться на чемпионате по футболу в 2026 году.

Фото Трампа и Путина

Я только что послал эту фотографию тем, кто очень хотел присутствовать. На ней есть Путин и я надеюсь, что он приедет на чемпионат. В зависимости от того, что произойдет в ближайшие недели. Это прекрасная фотография его и меня.

