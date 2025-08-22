Трамп дав Путіну новий дедлайн щодо закінчення війни проти України

22 серпня Дональд Трамп виступив із низкою заяв, зокрема щодо війни Росії проти України.
Головні тези:
- Трамп встановив новий дедлайн для Путіна стосовно врегулювання війни проти України.
- Президент США наголосив на можливих санкціях у разі невирішення конфлікту у найближчі два тижні.
Трамп знову дав Путін час подумати щодо війни проти України
Президент США заявив, що упродовж наступних двох тижнів стане ясно, у якому напрямку рухаються переговори щодо України.
Політик наголосив, що, мовляв, він звертатиме увагу на те, чия саме буде провина, що угоду укласти не вдалося.
Дональд Трамп також похвалився фотографією з Володимиром Путіним. Політик назвав її "прекрасною" та висловив сподівання, що російський диктатор може з'явитися на чемпіонаті з футболу у 2026 році.
