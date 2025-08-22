Трамп дав Путіну новий дедлайн щодо закінчення війни проти України

Трамп знову дав Путін час подумати щодо війни проти України

Президент США заявив, що упродовж наступних двох тижнів стане ясно, у якому напрямку рухаються переговори щодо України.

Якщо війна в Україні не буде врегульована, через два тижні я прийму дуже важливе рішення. Ми побачимо, чи будемо ми вводити масштабні санкції, чи нічого не робитимемо. Дональд Трамп Президент СШША

Політик наголосив, що, мовляв, він звертатиме увагу на те, чия саме буде провина, що угоду укласти не вдалося.

Дональд Трамп також похвалився фотографією з Володимиром Путіним. Політик назвав її "прекрасною" та висловив сподівання, що російський диктатор може з'явитися на чемпіонаті з футболу у 2026 році.

Фото Трампа і Путіна