Трамп дав Путіну новий дедлайн щодо закінчення війни проти України
Трамп дав Путіну новий дедлайн щодо закінчення війни проти України

The White House
Трамп
22 серпня Дональд Трамп виступив із низкою заяв, зокрема щодо війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Трамп встановив новий дедлайн для Путіна стосовно врегулювання війни проти України.
  • Президент США наголосив на можливих санкціях у разі невирішення конфлікту у найближчі два тижні.

Трамп знову дав Путін час подумати щодо війни проти України

Президент США заявив, що упродовж наступних двох тижнів стане ясно, у якому напрямку рухаються переговори щодо України.

Якщо війна в Україні не буде врегульована, через два тижні я прийму дуже важливе рішення. Ми побачимо, чи будемо ми вводити масштабні санкції, чи нічого не робитимемо.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент СШША

Політик наголосив, що, мовляв, він звертатиме увагу на те, чия саме буде провина, що угоду укласти не вдалося.

Дональд Трамп також похвалився фотографією з Володимиром Путіним. Політик назвав її "прекрасною" та висловив сподівання, що російський диктатор може з'явитися на чемпіонаті з футболу у 2026 році.

Фото Трампа і Путіна

Я щойно надіслав цю фотографію тим, хто дуже хотів бути присутнім. На ній є Путін, і я сподіваюся, що він приїде на чемпіонат. Залежно від того, що станеться у найближчі тижні. Це прекрасна фотографія його і мене.

